La diplomatie économique ouvre la voie à de nouvelles perspectives de croissance

>> L'ambassade du Vietnam promeut la diplomatie économique au Bangladesh

>> La diplomatie économique contribue clairement au développement socio-économique

>> La diplomatie économique, une base solide pour renforcer les relations Vietnam - Singapour

Photo : VNA/CVN

Dans les derniers jours de l'année, l'empreinte de la diplomatie économique est encore plus claire à travers des accords de coopération signes avec les "géants" technologiques mondiaux. NVIDIA, la société leader dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), s'est engagée à créer un centre de recherche et développement en IA et un centre de données en IA au Vietnam. Dans le même temps, Apple a annoncé une augmentation des investissements dans sa chaîne d'approvisionnement, ajoutant un élément important pour renforcer la position du Vietnam sur la carte mondiale de la fabrication technologique. Il s’agit d’une démonstration éclatante de la politique de "diplomatie technologique" du Vietnam, favorisant son intégration économique internationale dans l’ère de l’innovation mondiale.

Photo : VNA/CVN

La diplomatie économique vise non seulement à maintenir la croissance mais à renouveler les moteurs de croissance traditionnels, dé exportations et des investissements aux nouveaux domaines tels que l'économie numérique, l'économie verte, l’économie circulaire et de nouvelles industries de pointe telles que la haute technologie, l'innovation, les semi-conducteurs, l’hydrogène, l’IA, l’industrie Halal. Grâce à des activités des dirigeants du Parti et de l'État et à plus de 170 accords de coopération conclus cette année, le Vietnam a exploré de nouveaux moteurs de croissance en nouant des liens avec des partenaires mondiaux, notamment ceux en provenance d'Amérique latine, du Moyen-Orient, d'Afrique et des pays industrialisés développés (G7).

Photo : VNA/CVN

L’un des événements marquants de l’année 2024 est la visite du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, aux États-Unis en septembre pour assister à la Semaine de haut niveau de la 79e Assemblée générale des Nations unies. Les rencontres avec les dirigeants d'entreprises leaders telles qu'Apple, Meta, Google... ont créé une base solide pour attirer les investissements directs étrangers (IDE), le transfert de technologie et le développement de domaines innovants tels que l'IA, la transformation numérique et l'Internet des objets (IoT).

Ces opportunités favorisent non seulement la croissance durable de l’économie vietnamienne, mais jettent également les bases pour que le pays entre dans une ère d’innovation globale et d’intégration profonde au sein de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Photo : VNA/CVN

La visite du président du Vietnam, Luong Cuong, au Chili et au Pérou en novembre a favorisé un peu plus les relations économiques et commerciales, notamment dans le cadre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) ainsi que la coopération dans des domaines liés aux technologies de l'information, à la transformation numérique et au développement urbain intelligent.

Photo : VNA/CVN

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil a été marquée par l’établissement du partenariat stratégique entre les deux pays, ouvrant des opportunités de coopération plus approfondie. Le Brésil deviendra un intermédiaire important aidant le Vietnam à accéder aux marchés des pays d’Amérique latine ainsi qu’au Marché commun de l'Amérique du Sud (MERCOSUR) dans le contexte où le Vietnam promeut les négociations pour un accord de libre-échange avec ce bloc.

Photo : VNA/CVN

La diplomatie économique du Vietnam a également laissé une marque profonde au Moyen-Orient. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité les Émirats arabes unis (EAU), le Qatar et l'Arabie saoudite, promouvant la coopération en matière d'énergie propre, de transformation verte et de développement de l'industrie halal. La signature de l'Accord de partenariat économique global (CEPA) entre le Vietnam et les Émirats arabes unis est considérée comme une étape historique, ouvrant non seulement la voie au Vietnam pour pénétrer plus profondément dans le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique, mais créant une base solide pour la coopération stratégique bilatéral.

Selon l'ambassadeur du Vietnam aux Émirats arabes unis, Nguyên Thanh Diêp, le CEPA favorisera le transfert de technologies, le partage d’expériences, la coopération dans la formation des ressources humaines et l’investissement dans les centres de délivrance du certificat Halal au Vietnam. Ceci contribuera non seulement à développer un écosystème Halal au Vietnam, mais à accélérer l’intégration plus profonde du pays à la chaîne d’approvisionnement mondiale, affirmant ainsi sa position sur la carte du commerce international, a ajouté le diplomate.

Dans la région, la Malaisie est devenue un partenaire stratégique idéal pour soutenir le Vietnam dans le développement de l'industrie halal. À l’occasion de la visite officielle du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, en novembre dernier, les deux pays ont porté leurs relations au niveau du partenariat stratégique global. La Malaisie est prête à aider les entreprises vietnamiennes à améliorer leur processus de production et à recevoir les certificats Halal pour favoriser leur accès au marché musulman, a déclaré Jamilah Haji Hassan, directrice principale chargée de l'intégration économique de l'ASEAN au sein du ministère malaisien du Commerce extérieur et de l'Industrie (MITI). En 2024, environ 1.000 entreprises vietnamiennes ont obtenu des certificats Halal et plus de 3.000 produits vietnamiens ont été présentés au Halal Melaka Festival 2024, en Malaisie, ouvrant la voie à la connexion des entreprises vietnamiennes avec des partenaires internationaux.

L’établissement du partenariat stratégique global avec l’Australie, la France et la Malaisie en 2024 permet au Vietnam d’élargir la coopération bilatérale dans des domaines stratégiques, allant des énergies renouvelables à l’innovation en passant par la réponse au changement climatique. Lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Sydney, le Professeur Hal Hill de l'Université nationale australienne a estimé que ces partenariats aideront le Vietnam à rester stable face aux fluctuations mondiales, tout en mettant en œuvre efficacement sa stratégie de diversification économique.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le Professeur Chu Hoàng Long de l'Université nationale australienne a également affirmé qu'il s'agissait d'une opportunité pour le Vietnam d'attirer plus d'investissements dans les énergies renouvelables, de promouvoir l'innovation et de consolider sa position sur la carte économique mondiale.

L’établissement du partenariat stratégique global avec la France crée une dynamique pour promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines du nucléaire, de la transition énergétique, des transports urbains et ferroviaires. En outre, les deux parties souhaitent également élargir leur coopération dans les domaines des satellites et de l'économie numérique, des domaines présentant un grand potentiel pour aider le Vietnam à moderniser ses infrastructures et à promouvoir le développement durable.

Quant à la Malaisie, l'expert Collins Chong Yew Keat de l'Université de Malaya a indiqué que les deux pays renforceraient leur coopération dans des industries importantes, notamment les semi-conducteurs, l'énergie verte et l'économie numérique.

Le Vietnam continue à consolider ses partenariats stratégiques globaux avec des partenaires clés tels que la Chine, la Russie, l’Inde, la République de Corée, les États-Unis et le Japon, et à promouvoir la coopération commerciale avec l’Union européenne (UE). Ces efforts non seulement affirment la position du Vietnam sur la scène internationale, mais ouvrent également de grandes opportunités pour promouvoir la coopération approfondie dans de nombreux domaines stratégiques.

Le renforcement de la coopération économique multilatérale permet au Vietnam d'affirmer sa position sur la carte économique mondiale. L'année 2024 a ainsi été marquée par des avancées décisives du pays dans l'approfondissement des relations stratégiques, notamment au sein des principaux forums multilatéraux tels que les Nations unies, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l'ASEAN, le Groupe des Sept (G7), le Groupe des 20 (G20) ... Les propositions et initiatives du Vietnam en matière de transformation numérique, de transformation verte, de gouvernance mondiale et de chaînes d'approvisionnement durables, contribuent à façonner les ordres économiques régionaux et mondiaux vers l'ouverture et la durabilité.

Grâce aux activités multilatérales, l'image du Vietnam en tant qu'économie dynamique, prête à coopérer et à contribuer aux problèmes mondiaux a été renforcée, attirant toujours l'attention de pays partenaires et des investisseurs dans des projets d’infrastructures importants.

Ces liens durables dans des domaines stratégiques se renforceront en 2025, notamment dans les domaines aéronautique, spatial, maritime et des nouveaux secteurs économiques comme l’économie du partage et l’économie de la nuit. La diplomatie économique ouvre la voie à de nouvelles étapes stratégiques dans l’essor de la nation vietnamienne.

VNA/CVN