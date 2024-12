Le secrétaire général du Parti rencontre des écrivains et artistes exemplaires

>> Rencontre avec des intellectuels, scientifiques, écrivains et artistes exemplaires

>> Le Parti trace les grandes lignes avec les plus brillants cerveaux du pays

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Parti et l'État accordent toujours une attention particulière aux écrivains et aux artistes, lançant de nombreuses résolutions, mécanismes et politiques pour créer des conditions et un espace favorables au développement de la littérature et des arts.

Les écrivains et les artistes ont apporté de nombreuses contributions particulièrement importantes à la cause révolutionnaire du Parti et au développement national, a-t-il estimé, ajoutant que les écrivains et les artistes révolutionnaires constituent l'armée culturelle du Parti, le facteur central pour créer la force et l’ampleur d’une nouvelle culture, développer une industrie culturelle à orientation socialiste, enrichir la culture traditionnelle de la nation.

Photo : VNA/CVN

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le secrétaire général Tô Lâm a salué les réalisations des écrivains et des artistes au cours des près de 80 dernières années.

Le Vietnam se tient aux portes pour entrer dans une nouvelle ère, une ère de développement et de prospérité. Le Parti, l'État et le peuple croient aux contributions positives des écrivains et des artistes dans la nouvelle période révolutionnaire, a-t-il déclaré.

Le leader du Parti a encouragé les écrivains et les artistes à s'efforcer de créer des œuvres qui reflètent de manière vivante la réalité de la nouvelle période révolutionnaire et contribuent à l’édification d’un peuple socialiste. Il leur a demandé d'être des soldats révolutionnaires inébranlables sur le front culturel et idéologique du Parti.

Tô Lâm a par ailleurs demandé d'innover fortement dans la gestion, le développement et la promotion des talents littéraires et artistiques, chargeant les organes compétents de mener des études pour la publication d’une stratégie nationale sur la construction de la littérature et des arts dans la nouvelle ère.

VNA/CVN