Le président de l’AN souligne l’importance de la rationalisation de l’appareil

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a assisté le 30 décembre à Hanoï à une conférence organisée par le Bureau de l'organe législatif pour dresser le bilan de son travail en 2024 et lancer les tâches de 2025.

Lors de la conférence, Trân Thanh Mân a salué les contributions du Bureau de l’Assemblée nationale à la résolution d’un grand volume de travail de l’organe législatif en 2024.

Photo: VNA/CVN

Pour 2025, le plus haut législateur lui a demandé de continuer à promouvoir l’esprit de responsabilité, de solidarité et de créativité pour mener à bien les tâches assignées. Il a notamment insisté sur la nécessité d’accomplir rapidement les travaux liés à la rationalisation des Commissions de l'Assemblée nationale, des agences relevant du Comité permanent de l'Assemblée nationale, des départements, unités et organismes relevant du Bureau de l'Assemblée nationale.

Trân Thanh Mân a en outre souligné l’importance de maintenir strictement la discipline, de promouvoir la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, de considérer les économies et la lutte contre le gaspillage comme des tâches régulières et quotidiennes...

Le président de l'Assemblée nationale a également appelé à promouvoir l'application des technologies de l'information et la transformation numérique dans les activités du Bureau de l'Assemblée nationale, parallèlement à la réforme des procédures administratives.

Il s’est enfin déclaré convaincu que le Bureau de l'Assemblée nationale accomplirait avec succès ses tâches en 2025, contribuant ainsi à rendre les activités de l'Assemblée nationale de plus en plus démocratiques et professionnelles.

VNA/CVN