Huê doit devenir une ville moderne et intelligente au ressort central

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a assisté le 29 décembre au soir à une cérémonie pour annoncer la Résolution visant à établir Huê en tant que ville du ressort et la Résolution du Comité permanent de l'AN sur l'aménagement de ses unités administratives au niveau du district et de la commune pour la période 2023-2025.

Lors de sa récente 8e session, la XVe AN a adopté la Résolution N° 175/2024/QH15 visant à établir Huê en tant que ville du ressort central, basée sur l'ensemble de la zone naturelle et de la population de la province de Thua Thiên-Huê. La Résolution entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

Par ailleurs, en vertu de la Résolution N° 1314/NQ-UBTVQH15 du Comité permanent de l'Assemblée nationale, qui entrera également en vigueur le 1er janvier 2025, la ville de Huê comptera neuf unités administratives de niveau district et 133 unités de niveau commune.

Huê est ainsi la sixième ville du pays à bénéficier de ce statut, aux côtés de Hanoï, Hô Chi Minh ville, Hai Phong, Dà Nang et Cân Tho.

S'exprimant lors de la cérémonie, Trân Thanh Mân a déclaré que tout au long de l'histoire du Vietnam, la ville de Huê a toujours occupé un rôle et une position particulièrement importants. C'est une porte d'entrée du corridor économique est-ouest, l'un des principaux centres de culture, de tourisme, d'éducation et de formation, et de soins de santé spécialisés, et également un moteur de croissance de la région centrale tout en occupant une position clé dans la défense et la sécurité nationales. C'est une terre riche en histoire et en culture, et le seul endroit au Vietnam et en Asie du Sud-Est à posséder huit éléments du patrimoine reconnus par l'UNESCO.

La création de la ville de Huê relevant du pouvoir central, et la réorganisation de ses unités administratives au niveau des districts et des communes, visent non seulement à améliorer l'efficacité de la gestion de l'État, mais aussi à rationaliser l'appareil, à économiser les dépenses du budget de l'État, à optimiser le potentiel et les atouts locaux pour contribuer au développement socio-économique de la région centrale et du pays, à améliorer la qualité de vie des habitants locaux, à assurer la défense et à maintenir fermement l'ordre et la sécurité sociaux dans le nouveau contexte.

Pour mettre en œuvre efficacement les deux Résolutions, il a recommandé que le Comité du Parti et les autorités de la ville élaborent des plans spécifiques, clairs et réalisables pour relever les défis et les difficultés de devenir une ville relevant du pouvoir central.

Il s'agit notamment de changer le modèle de gestion de l'État de celui d'une province à celui d'une ville au ressort central, avec un niveau d'urbanisation plus élevé ; et d'organiser l'appareil administratif de manière plus unifiée, spécialisée et professionnelle pour fonctionner de manière fluide et efficace, et assurer l'exercice efficace des fonctions de gestion de l'État, en particulier dans la gestion urbaine, la gestion de l'ordre de construction, la gestion foncière et le maintien de la sécurité politique et de l'ordre et de la sécurité sociaux.

Le président du Comité populaire a souligné la nécessité de se concentrer sur la restructuration économique associée au renouvellement du modèle de croissance, de donner la priorité aux secteurs où Huê dispose d'avantages compétitifs tels que le tourisme basé sur le patrimoine et les valeurs culturelles, de développer l'industrie en augmentant la valeur ajoutée, le contenu de haute technologie et le respect de l'environnement, et de promouvoir une agriculture durable et de haute technologie adaptée au changement climatique.

En même temps, les efforts doivent être concentrés sur la mobilisation des ressources pour investir dans les infrastructures urbaines, les infrastructures de production et le développement économique, l'accélération de la réforme administrative et l'amélioration de l'environnement des affaires et des investissements en lien avec le gouvernement numérique et les services urbains intelligents.

En particulier, a-t-il poursuivi, Huê doit accorder une grande importance à la mise en œuvre de politiques d'innovation scientifique et technologique visant le développement vert pour atteindre les objectifs décrits dans les stratégies et programmes nationaux sur la protection de l'environnement, la croissance verte et l'application des technologies propres. Une attention constante doit également être accordée au développement socio-économique des minorités ethniques, des régions montagneuses, touchées par les catastrophes et exposées au changement climatique.

Les dirigeants et la population de Huê doivent déployer encore plus d'efforts et de détermination pour faire de cette ville, d'ici 2030, l'un des principaux centres culturels, touristiques et de santé spécialisés de l'Asie du Sud-Est, et l'un des grands centres du Vietnam en matière de sciences et de technologies, ainsi que d'éducation et de formation multidisciplinaires de haute qualité, a souligné Trân Thanh Mân.

Le président de l'AN a également souligné l'importance de renforcer le consensus et la solidarité entre la population et les entreprises, en encourageant chacun à reconnaître sa responsabilité, sa fierté et sa confiance dans la lutte pour le progrès.

Il a exprimé sa conviction que Huê continuera à exploiter pleinement son potentiel, ses atouts et ses ressources, à adopter l'innovation et à poursuivre avec audace des percées pour devenir une ville paisible, vivable et gérée par le centre - une Huê verte, moderne, intelligente et heureuse.

Lê Truong Luu, secrétaire du Comité du Parti provincial de Thua Thiên-Huê et président du Conseil populaire provincial, a affirmé qu'avec son nouveau rôle et sa nouvelle position, l'ensemble du système politique, les responsables, les membres du Parti et la population de Huê exploiteront pleinement leur sens des responsabilités, leur dévouement, leur intelligence et leur solidarité pour faire de Huê une ville durable, sûre, pacifique et conviviale qui incarne profondément son identité culturelle.

