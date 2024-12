Le Politburo annonce une restructuration majeure de 13 organisations du Parti

Le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti ont tenu lundi 30 décembre une conférence pour annoncer les réformes organisationnelles dans 13 organismes du Parti et organisations sociopolitiques au niveau central.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a assisté à l’événement et a présenté les décisions sur les missions, les attributions, les structures organisationnelles et les relations de travail des 13 organismes.

Il s’agit de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, de la Commission de contrôle du Comité central du Parti, de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti, de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, du journal Nhân Dân (Peuple), de la Revue communiste, de la Maison d’édition politique nationale Su Thât (Vérité), du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, de la Confédération générale du travail du Vietnam, du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, du Comité central de l’Union des femmes vietnamiennes, du Comité central de l’Union des agriculteurs vietnamiens et de l’Association des vétérans vietnamiens.

Les décisions ont été approuvées lors de la réunion du Politburo et du Secrétariat le 27 décembre et officiellement publiées le lendemain.

Lors de l’événement, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que si la restructuration des organisations démontre des efforts et une détermination remarquables, ce n’est que le début d’un processus de réforme plus large, avec des défis plus complexes à l’horizon concernant les mécanismes opérationnels et l’organisation du personnel.

Il a demandé aux agences d’assurer la continuité opérationnelle pendant la transition, d’établir rapidement de nouveaux protocoles de travail et de maintenir l’unité entre le personnel des différentes unités fusionnées.

Le chef du Parti a également appelé à une attention particulière au bien-être du personnel, en particulier pendant le prochain Nouvel An lunaire 2025, demandant aux parties compétentes de revoir et de réorganiser leurs structures de personnel pour créer un appareil plus efficace et plus efficient.

Il a exhorté le ministère de l’Intérieur et les organismes concernés à publier rapidement des politiques pour le personnel affecté par la restructuration, en se concentrant sur la rétention des personnes talentueuses dans le secteur public tout en maintenant une main-d’œuvre rationalisée.

Le processus doit assurer le bon fonctionnement et éviter le gaspillage et les pertes d’actifs dans les organisations, a-t-il ajouté.

VNA/CVN