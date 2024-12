Le Parti trace les grandes lignes avec les plus brillants cerveaux du pays

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de cet événement, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a hautement apprécié les réalisations obtenues par les intellectuels et les scientifiques du pays au cours des étapes révolutionnaires du Parti, en particulier pendant la période de renouveau national.

Il a déclaré que le monde connaissait actuellement un changement radical. Avec la position et la force du pays après 40 ans de Renouveau, avec de nouvelles opportunités et de nouvelles fortunes, le Parti, l'État et le peuple attendent avec impatience les contributions et le dévouement des intellectuels et des scientifiques à une nouvelle échelle et à un nouveau niveau, avec de nouvelles percées.

Seules la science, la technologie et l’innovation peuvent nous aider à rattraper le monde, a dit le dirigeant.

Pour y parvenir, le leader du Parti a souligné que le Parti, l'État, les autorités à tous les niveaux doivent innover fortement dans la formation, la sélection et l'utilisation des intellectuels et des scientifiques.

Au cours du premier semestre 2025, une stratégie nationale de développement des intellectuels dans la période d'accélération de l'industrialisation et de la modernisation sera examinée, évaluée et publiée conformément au contenu de la Résolution 45 du Comité central du Parti sur la poursuite de la construction et de la promotion du rôle des intellectuels pour répondre aux exigences d’un développement national rapide et durable dans la nouvelle période.

Photo : VNA/CVN

Il a espéré que les intellectuels et les scientifiques seraient la force principale pour faire entrer le Vietnam dans le groupe des trois pays leaders en Asie du Sud-Est en matière de recherche et de développement de l'intelligence artificielle, dans le groupe des 50 premiers pays du monde en termes de compétitivité numérique et d’indice de développement de l’e-gouvernement.

Il a également souhaité les voir être la force principale, afin que le Vietnam puisse devenir l'un des centres industriels de technologie numérique de la région et du monde, et figure parmi les 30 premiers pays en matière d’innovation et de transformation numérique.

Il incombe aux intellectuels et aux scientifiques de favoriser l'éclosion d'un écosystème numérique prospère au Vietnam, avec pour ambition de compter au moins cinq entreprises technologiques de rang mondial d'ici 2030.

Le secrétaire général du Parti a souligné que les intellectuels et les scientifiques devaient être profondément conscients de leurs responsabilités dans la nouvelle période révolutionnaire, et de leur responsabilité dans l'élévation de l'intelligence et de la force de la nation.

Il a proposé de renforcer continuellement l'alliance entre ouvriers, paysans et intellectuels, et d'attirer les intellectuels vietnamiens à l'étranger et les intellectuels étrangers pour contribuer au développement du pays ; renforcer la coopération avec les intellectuels vietnamiens à l’étranger et les intellectuels étrangers dans le transfert et le développement de la science, de la technologie et de l’innovation, en particulier dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique et la transition verte.

Pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère, celle de l’essor national, le secrétaire général du Parti a souligné que plus que jamais, le Parti, l'État et le peuple ont une grande confiance et de grandes attentes dans le contingent d'intellectuels et de scientifiques.

Ce sont les pionniers qui, tels des éclaireurs, ouvrent de nouvelles voies, bousculent les paradigmes établis et propulsent le pays vers de nouveaux horizons. Leurs innovations radicales sont le moteur d'une croissance durable et accélérée, a conclu le dirigeant.

VNA/CVN