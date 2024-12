Le PM Pham Minh Chinh reçoit le vice-Premier ministre lao Saleumxay Kommasith

Le chef du gouvernement vietnamien a salué la visite du vice-Premier ministre Saleumxay Kommasith au Vietnam pour préparer la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos qui se tiendra prochainement.

Félicitant le Laos pour ses réalisations importantes en termes de stabilité socio-politique, de développement économique et de diplomatie en 2024, Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam accordait toujours la plus haute priorité aux grandes relations entre le Vietnam et le Laos.

Le vice-Premier ministre lao Saleumxay Kommasith a remercié le Vietnam pour ses sentiments sincères et pour son soutien et son assistance précieux apportés au Laos au cours de la lutte d’hier pour la libération nationale, ainsi que dans le processus de défense et de développement national d’aujourd'hui.

Les deux dirigeants ont hautement apprécié le fort développement de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, dont la politique, la défense, la sécurité, l’économique, la culture, l’éducation et la formation...

Ils ont convenu de se coordonner activement pour préparer au mieux la 47e réunion du Comité intergouvernemental, de créer des avancées dans la coopération économique, commerciale et d'investissement.

Le vice-Premier ministre du Laos a affirmé que son pays continuerait à améliorer le climat d'investissement, en créant des conditions plus favorables aux entreprises étrangères, y compris les entreprises vietnamiennes. Il a également émis le souhait de promouvoir la connectivité entre les deux économies. Exprimant son intérêt pour le modèle de Parc industriel Vietnam - Singapour (VSIP), il a espéré que le Vietnam partagerait ses expériences en vue de créer un parc industriel Laos - Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié les efforts des deux parties pour favoriser la mise en œuvre de projets clés, affirmant qu'il encouragerait les agences vietnamiennes compétentes à se coordonner étroitement avec la partie lao.

