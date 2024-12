Réunion sur la rationalisation des structures des ministères de la Défense et de la Police

>> Le gouvernement va réduire cinq ministères et cinq organismes sous sa tutelle

>> Le Premier ministre exhorte à élaborer une politique de travail plus performante

>> Le Premier ministre préside une réunion sur la rationalisation de l'appareil politique

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh est également chef du Comité gouvernemental de pilotage du dressement du bilan de la mise en œuvre de la résolution N°18-NQ/TW du XIIe Comité central du Parti sur "Quelques questions sur la poursuite de la réforme et de la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique pour la rendre simple, efficace et performante".

Saluant les efforts des deux ministères dans ce travail, Pham Minh Chinh leur a demandé de collaborer avec le ministère de l’Intérieur pour mener les étapes suivantes. Il a souligné que dans le processus de rationalisation de la structure organisationnelle, les tâches devaient toujours être mises en œuvre sans aucune interruption. Il a également insisté sur la nécessité de réduire les procédures administratives, d’accroître la décentralisation du pouvoir et de promouvoir la transformation numérique...

Pour le ministère de la Police, le Premier ministre a souligné l’importance d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la gestion publique dans les domaines de la prévention et de la lutte contre les crimes, de la gestion de la population, et de la garantie de l'ordre et de la sécurité de la circulation.

Il est également nécessaire de renforcer le développement de l'industrie de la sécurité pour favoriser la prévention et la lutte contre les crimes, la protection de la sécurité nationale, de l'ordre et de la sûreté sociaux, et le développement socio-économique. Il lui a en outre ordonné de mener des études pour développer et finaliser un projet visant à rationaliser l'appareil de police local afin qu'il fonctionne de manière efficace et efficiente.

VNA/CVN