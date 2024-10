Bùi Thanh Son reçoit le nouvel ambassadeur de Chine au Vietnam

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son, président du Comité directeur de la coopération bilatérale Vietnam-Chine, a reçu le 22 octobre à Hanoï le nouvel ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei.

>> Luong Cuong reçoit l'ambassadeur de Chine He Wei

>> L’ambassadeur chinois souligne le succès de la dernière visite du PM chinois au Vietnam

>> Approfondir la coopération de défense Vietnam - Chine

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a affirmé que le Parti et le gouvernement du Vietnam attachaient toujours une grande importance au renforcement et au développement des relations d'amitié, de bon voisinage et du partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine. Cela constitue une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue de la politique étrangère indépendante, autonome, de diversification et de multilatéralisme du Vietnam.

Afin de maintenir et renforcer le bon développement des relations entre les deux Partis et les deux pays dans les temps à venir, Bùi Thanh Son a proposé à l'ambassadeur He Wei et à l'ambassade de Chine au Vietnam de promouvoir une coordination étroite entre les agences compétentes chinoises et les ministères, départements et localités du Vietnam pour mettre en œuvre efficacement les accords et consensus de haut niveau.

Il a également souligné l'importance de maintenir et de valoriser la bonne tradition des rencontres et échanges réguliers entre les dirigeants de haut niveau et à divers niveaux des deux Partis et des deux pays, tout en encourageant la coopération concrète dans divers domaines pour obtenir des résultats encore plus significatifs, apportant des avantages concrets aux deux peuples.

Les deux parties doivent intensifier les échanges entre les peuples, consolider une base sociale solide et créer de nouvelles dynamiques pour le développement des relations vietnamo-chinoises. Elles doivent également se soutenir mutuellement dans les mécanismes et forums multilatéraux, ainsi que bien se coordonner pour gérer la frontière terrestre et maintenir ensemble la paix et la stabilité en mer.

Le dirigeant vietnamien a exhorté les deux parties à appliquer strictement le consensus de haut niveau, ainsi que l'Accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions liées à la mer Vietnam - Chine. Il a également souligné l'importance de gérer de manière appropriée les questions liées aux navires de pêche et aux pêcheurs, de se mettre à la place de l'autre, de respecter les droits et intérêts légitimes de chacun, et de résoudre les différends et désaccords par des moyens pacifiques, conformément au droit international, dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Pour sa part, He Wei a exprimé son honneur d'assumer la fonction d'ambassadeur de Chine au Vietnam dans le contexte d'un partenariat de coopération stratégique intégral sino-vietnamien entrant dans une nouvelle ère, construisant une communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique.

Il a respectueusement transmis à Bùi Thanh Son les salutations de Wang Yi, membre du Politburo, directeur du Bureau de la Commission des affaires étrangères du Comité central du Parti communiste chinois, ministre des Affaires étrangères de Chine, et président du Comité directeur de la coopération bilatérale Chine - Vietnam.

Il a promis de faire des efforts pour promouvoir la mise en œuvre concrète des accords et des consensus de haut niveau, contribuant ainsi de manière positive à la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique, apportant des bénéfices concrets aux deux peuples.

VNA/CVN