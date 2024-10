Félicitations du dirigeant lao Thongloun Sisoulith au président Luong Cuong

Photo : VNA/CVN

À l'occasion de l'élection de Luong Cuong au poste du président de la République socialiste du Vietnam, le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, lui a envoyé une lettre de félicitations.

Le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith, a affirmé que l'élection de Luong Cuong au poste de président de la République démontre la confiance et l'appréciation du Parti, de l'État et du peuple vietnamien.

Il s'est déclaré convaincu que Luong Cuong, aux côtés des dirigeants du Parti et de l'État, dirigera le pays et le peuple vietnamien frère pour continuer à réaliser de nouveaux et plus grands succès dans le processus de Renouveau, afin de faire du Vietnam un pays industrialisé et moderne, avec un peuple riche, un pays puissant, démocratique, équitable et civilisé.

Thongloun Sisoulith a exprimé son souhait de coopérer étroitement avec le président Luong Cuong afin de continuer à entretenir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale, ainsi que les belles traditions entre les deux Partis, les deux États et les peuples des deux pays Laos - Vietnam, apportant des bénéfices concrets aux peuples des deux pays et contribuant à la paix, à la stabilité et à la coopération au développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN