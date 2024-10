Promouvoir la coopération parlementaire entre le Vietnam et la Malaisie

>> Le président de la Chambre des représentants de Malaisie effectuera une visite officielle au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Au cours du dernier demi-siècle, les relations entre le Vietnam et la Malaisie se sont développées de manière positive dans tous les domaines, notamment depuis qu’elles sont élevés au rang de partenariat stratégique en août 2015.

L'établissement du partenariat stratégique a démontré une grande confiance politique, ouvrant la voie à une coopération étendue et intégrale entre les deux pays dans tous les domaines comme la politique, la diplomatie, l’économie, le commerce, la culture, le tourisme, la défense, la sécurité, la science et la technologie et le développement durable.

Dans le domaine politico-diplomatique, les deux pays échangent régulièrement des délégations et entretiennent des contacts de haut niveau sur tous les canaux du Parti, du gouvernement, de l'État, de l'Assemblée nationale et des échanges entre les peuples.

Les deux pays ont approuvé le programme d'action pour mettre en œuvre le partenariat stratégique pour la période 2021-2025 avec des orientations majeures, pour exploiter efficacement les potentiels et les forces de chaque pays, vers une reprise et un développement conjoints résilients et durables après COVID-19.

En outre, dans les forums régionaux et internationaux, le Vietnam et la Malaisie ont de nombreux points de consensus et de points de vue communs au sein de l'ASEAN ainsi que dans les relations entre l'ASEAN et les pays étrangers, contribuant ainsi à renforcer la position et le rôle de l'ASEAN sur la scène internationale.

Le Vietnam s’engage à soutenir la Malaisie en tant que président de l’ASEAN 2025 et à mettre pleinement en œuvre la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045.

La coopération économique et commerciale est un domaine de coopération bilatérale qui a obtenu des résultats positifs ces dernières années, alors que la Malaisie fait toujours partie du groupe des principaux partenaires commerciaux et d'investissement du Vietnam.

En août 2024, la Malaisie était le deuxième partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN et le 11e partenaire commercial du Vietnam dans le monde, tandis que le Vietnam est le troisième partenaire commercial de la Malaisie au sein de l'ASEAN.La valeur du commerce bilatéral au cours des neuf premiers mois de 2024 a atteint 10,64 milliards d'USD. Les deux pays prévoient de porter le chiffre d'affaires bilatéral à 18 milliards de dollars d'ici 2025 et visent 25 milliards d'USD d'ici 2030.

En matière d'investissement, en septembre 2024, la Malaisie est le 10ème investisseur parmi les 148 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 748 projets d'un capital social total de près de 13 milliards d'USD. La Malaisie a investi dans de nombreuses villes et provinces du Vietnam, dont Hô Chi Minh-Ville, Trà Vinh, Hanoï.

La coopération en matière de sécurité et de défense entre les deux pays est également constamment encouragée. Les deux parties maintiennent des échanges de délégations à tous les niveaux et échangent des expériences et des informations liées au travail de prévention et de lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité et la criminalité transnationale.

En outre, la coopération bilatérale dans les domaines du travail, de l'éducation, du tourisme... a également enregistré de nombreux bons résultats. Actuellement, le Vietnam compte environ 12.000 personnes travaillant légalement en Malaisie, plus de 1.000 étudiants vietnamiens faisant leurs études dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Créer un couloir juridique favorable

Les relations entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement de Malaisie sont toujours renforcées tant au niveau bilatéral que dans le cadre de forums interparlementaires. Lors de la visite de travail du vice-président de l'Assemblée nationale Nguyên Khac Dinh en Malaisie en août dernier, les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les deux organes législatifs dans les temps à venir.

Au cours de cette tournée, Nguyên Khac Dinh a proposé aux deux parties de favoriser la signature d'un accord de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des représentants et le Sénat de Malaisie pour promouvoir les activités de coopération entre les organes législatifs des deux pays et accroître les échanges de délégations de haut niveau.

Il a également proposé aux deux organes législatifs de continuer de créer un couloir juridique favorable permettant aux gouvernements des deux pays de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération signés, tout en renforçant la supervision, en encourageant les ministères et les branches, les localités et les entreprises à mettre en œuvre activement et efficacement les accords signés.Pour leur part, le président de la Chambre des représentants Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul et le vice-président du Sénat, Datuk Nur Jazlan bin Tan Sri Mohamed, ont affirmé le souhait de renforcer la coopération avec l’organe législatif du Vietnam.

Les deux parties ont également convenu que les organes législatifs des deux pays doivent continuer à promouvoir des mécanismes de coordination et à se soutenir mutuellement sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun lors des forums intergouvernementaux multilatéraux dont les deux parties sont membres.

VNA/CVN