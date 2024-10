Le Vietnam et le Brésil renforcent leur coopération décentralisée

L'ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bùi Van Nghi, a récemment effectué une visite dans l'État de Goiás, où il et les ambassadeurs et chargés d'affaires de 20 pays accrédités au Brésil, ont rencontré son vice-gouverneur, Daniel Elias Carvalho Vilela.

Au cours de la rencontre, Carvalho Vilela a souligné les contributions des ambassades des pays dans l'élargissement de la coopération et déclaré qu'il faciliterait la promotion des relations dans les domaines politique, économique, commercial et culturel entre son État et les localités d'autres pays.

L'ambassadeur Bùi Van Nghi a informé de la situation actuelle des relations entre le Vietnam et le Brésil, soulignant que cette année, les deux pays célébraient le 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques avec de nombreuses activités.

Il a également assisté à l'ouverture de la Foire Fecomércio, avec la participation de plus de 50 entreprises brésiliennes, principalement dans des secteurs tels que l'agriculture, l'immobilier et la technologie.

Il a également eu un échange avec des étudiants du Département des langues étrangères du Service national de formation commerciale et du Centre d'éducation civique sur les défis mondiaux, ainsi qu'avec des représentants du Canada, de Trinité-et-Tobago, de Chine et du Kenya.

Il a partagé les initiatives du Parti communiste et du gouvernement vietnamiens pour faire face aux défis liés au changement climatique.

Les échanges commerciaux entre les localités vietnamiennes et le Goiás ont atteint environ 357 millions d'USD en 2023, ce qui représente 5,3% de la valeur totale du commerce bilatéral, avec 7,11 milliards d'USD.

Le Vietnam a importé des produits agricoles tels que du maïs, du soja et du coton pour une valeur d'environ 355 millions d'USD.

