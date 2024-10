Les députés discutent aujourd’hui de deux projets de loi

Dans le cadre de sa 8e session, dans la matinée du 22 octobre, l'Assemblée nationale écoute des rapports sur l'exécution du budget de l'État en 2024, les prévisions budgétaires et le plan d'allocation du budget central pour 2025, et le plan financier et budgétaire de l'État sur 2025 - 2027.