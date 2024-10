Préparation minutieuse du 2e Échange d’amitié de la défense frontalière Vietnam -Laos

Le 21 octobre, le groupe de travail des ministères de la Défense du Vietnam et du Laos ont fait une répétition générale du 2 e Échange d’amitié de la défense frontalière Vietnam - Laos dans le district de Môc Châu de la province vietnamienne de Son La (Nord) et dans le district de Sop Bao de la province lao de Houaphan.

Photo :QDND/CVN

Le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense, et son homologue lao, Vongkham Phommakone, ont apprécié les préparatifs des organes compétents des ministères de la Défense des deux pays, ainsi que la coordination et la coopération étroites entre les départements et les branches des provinces de Son La et de Houaphan.

Ils se sont déclaré convaincus qu'avec une préparation minutieuse, le 2e Échange d’amitié de la défense frontalière Vietnam - Laos serait un succès, ouvrant un nouveau chapitre de la coopération bilatérale en matière de défense, laissant une profonde impression d'amitié et de solidarité entre les deux armées et les deux peuples.

Le 2e Échange d’amitié de la défense frontalière Vietnam - Laos aura lieu à la fin du mois d'octobre.

Dans le cadre du programme, se dérouleront de nombreuses activités significatives telles que plantation d'arbres de l’amitié ; visite du Jardin de l'amitié des jeunes officiers Vietnam - Laos ; visite du poste-frontier Long Sap et d'écoles primaires et secondaires dans les régions limitrophes ; exercices conjoints ; échange entre jeunes officiers...

Les deux parties mèneront également des entretiens et signeront un certain nombre de documents qui constitueront une base importante pour la mise en œuvre efficace de la coopération en matière de défense dans les temps à venir.

VNA/CVN