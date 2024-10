Le 2e échange d’amitié de la défense frontalière Vietnam - Laos

Photo : QDND/CVN

La cérémonie d’accueil a eu lieu sous la présidence du général Phan Van Giang, ministre de la Défense. La délégation lao est conduite par le général Chansamone Chanyalath, vice-Premier ministre et ministre de la Défense.

Le 2e échange d’amitié de la défense frontalière Vietnam - Laos se tiendra les 22 et 23 octobre dans le district de Môc Châu, province de Son La et celui de Sop Bao, province lao de Houaphanh. Il s’agit d’une activité étrangère de défense importante en 2024 des ministères de la Défense des deux pays, organisée sous la direction des Partis et des États des deux pays pour construire une frontière de paix, d'amitié, de stabilité et de coopération, pour le développement commun.

Cette activité est également une opportunité pour les deux pays de continuer à affirmer leur politique de renforcement de la coopération bilatérale en matière de défense, le pilier important de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, contribuant directement au renforcement des relations étroites entre les deux pays, en particulier entre les comités des Partis, les autorités locales et les habitants des zones frontalières, tout en augmentant la responsabilité des forces de protection de la frontière commune, en vue de coordonner étroitement et plus efficacement la gestion et la protection de la frontière et des monuments, de lutter contre la criminalité, d'aider les gens à réduire la pauvreté et de construire une frontière de paix, de stabilité, de coopération pour le développement mutuel.

À rappeler que le premier échange d’amitié de la défense frontalière Vietnam - Laos s’était déroulé avec succès en 2021 dans le district de Huong Hoa, province de Quang Tri (Centre), et celui de Sepon, province lao de Savanakhet.

VNA/CVN