Conversation téléphonique entre deux vice-Premiers ministres vietnamien et russe

Dans l'après-midi du 22 octobre, au siège du gouvernement à Hanoï, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, président du sous-comité vietnamien du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie sur la coopération économique, commerciale et scientifique et technique, a eu une conversation téléphonique avec le vice-Premier ministre russe Dmitry Nikolaevich Chernyshenko, président du sous-comité russe.

Les deux vice-Premiers ministres ont discuté et convenu de signer le Plan directeur pour le développement de la coopération Vietnam - Russie jusqu'en 2030 ainsi qu'une feuille de route pour sa mise en œuvre dans les domaines tels que l'industrie, la santé, l'agriculture, le commerce, la médecine... ; discuté des principes liés à la coopération dans le secteur pétrolier et gazier et dans certains secteurs énergétiques traditionnels ; de la feuille de route pour la coopération dans le secteur agricole ; du déploiement du projet de construction d'un lycée russe à Hanoï.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a suggéré que les deux parties continuent de maintenir un mécanisme d'information et de communication rapide et opportun pour résoudre immédiatement les problèmes qui surviennent lors de la mise en œuvre des programmes et projets de coopération ; d’étudier une approche en vue de la signature d’accords de coopération intergouvernementale dans certains domaines importants et prioritaires.

Les deux dirigeants ont également précisé des mesures visant à promouvoir davantage la coopération bilatérale de manière plus spécifique et efficace dans de nombreux domaines tels que l'agriculture, l'industrie, l'énergie - pétrole et gaz, l'information - communication, la science - éducation, la culture - sports ; à promouvoir le tourisme, les échanges entre les peuples ; à accroître l'enseignement du vietnamien en Russie et du russe au Vietnam ; à maintenir les bourses pour les étudiants vietnamiens et à attirer les étudiants russes au Vietnam…

