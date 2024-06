Bùi Quang Minh nommé au poste de consul honoraire de Slovénie à Hô Chi Minh-Ville

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, le directeur du Département consulaire, Doan Hoàng Minh, s’est déclaré convaincu que le consul honoraire contribuerait activement aux relations Vietnam - Slovénie. Il a affirmé que son ministère et les agences vietnamiennes compétentes l’accompagneraient et lui créeraient des conditions favorables pour qu’il puisse accomplir ses tâches.

Pour sa part, le consul honoraire de Slovénie à Hô Chi Minh-Ville a promis de faire de son mieux pour renforcer la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, notamment la haute technologie, les énergies renouvelables, l'agriculture de haute technologie et le tourisme.

À cette occasion, le consulat slovène à Hô Chi Minh-Ville a coopéré avec Beta Group et l'Université Van Lang pour organiser une exposition de photos sur le thème "Ljubljana de Plečnik" - Patrimoine immatériel de l'UNESCO de Slovénie. L'exposition présente des œuvres d'art mettant en valeur la beauté naturelle de la Slovénie, sa diversité culturelle et son patrimoine culturel immatériel reconnu par l'UNESCO.

Le Vietnam et la Slovénie ont établi leurs relations diplomatiques le 7 juin 1994. Depuis lors, les deux pays n'ont cessé de développer leur amitié et leur coopération dans divers domaines. Ils se coordonnent toujours étroitement et se soutiennent mutuellement au sein des forums internationaux.

La Slovénie est actuellement un partenaire économique de premier rang du Vietnam dans les Balkans et le Vietnam est devenu un partenaire commercial majeur de la Slovénie au sein de l'ASEAN.

VNA/CVN