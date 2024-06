Les députes travaillent aujourd’hui sur la planification de la capitale

>> La Planification de la capitale Hanoï crée une motivation pour le développement régional

Photo : VNA/CVN

Les députés travaillent également sur le Projet d'ajustement global de la Planification générale de la capitale Hanoï pour 2045, avec vision pour 2065.

Le projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la Loi foncière N°31/2024, de la Loi sur les logements N°27/2023, de la Loi sur les affaires immobilières N°29/2023 et de la Loi sur les établissements de crédit N°32/2024, est également au menu.

Dans l’après-midi, les députés vont écouter des rapports concernant le Projet de loi sur la Planification urbaine et rurale, le projet de loi sur la géologie et les minéraux, avant d’en discuter en groupes.

VNA/CVN