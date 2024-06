Le Vietnam est un partenaire commercial important de la Slovénie en Asie

La vice-Première ministre et ministre slovène des Affaires étrangères et européenne Tanja Fajon a hautement apprécié le rôle et la position du Vietnam. Elle a exprimé sa confiance dans le potentiel de renforcement de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines.

Après 30 ans de développement des relations bilatérale, le Vietnam est actuellement un partenaire commercial important de la Slovénie en Asie, a déclaré la vice-Première ministre slovène, lors d’une récente interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’information (VNA), à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques des deux pays.

L'un des exemples des efforts visant à promouvoir les relations bilatérales mentionnés par la vice-Première ministre slovène est la 3e réunion du Comité intergouvernemental de coopération économique entre le Vietnam et la Slovénie, tenue à Ljubljana en octobre dernier, quelques mois seulement après sa visite officielle au Vietnam.

La forte croissance du commerce bilatérale reflète la position centrale acquise par le Vietnam dans les industries importantes et les chaînes d'approvisionnement mondiales, a-t-elle estimé avant d’exprimer sa profonde impression devant les réalisations du Vietnam. Elle a également informé d’une prochaine visite au Vietnam d’une délégation d'entreprises slovènes visant à explorer le marché vietnamien et le potentiel de coopération bilatérale dans le transport maritime et aérienne.

Un autre domaine potentiel de coopération entre la Slovénie et le Vietnam mentionné par la vice-Première ministre est le tourisme. Elle a souligné le développement du Vietnam en tant que partenaire de dialogue politique important.

La dirigeante a déclaré se réjouir et apprécier les engagements de la Slovénie et du Vietnam de poursuivre le multilatéralisme et de respecter le droit international, notamment la Charte des Nations unies (ONU) et la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. Elle a affirmé que la Slovénie souhaitait renforcer la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines d'intérêt mutuel.

Elle a ajouté que la Slovénie accélérerait l'ouverture d'un bureau consulaire honoraire à Hô Chi Minh-Ville pour soutenir davantage les opportunités de renforcement de la coopération entre la Slovénie, membre de l'Union européenne (UE) et le Vietnam, membre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), notamment dans l’économie.

Affirmant la position importante du Vietnam, la vice-Première ministre slovène a souligné que l'Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA) avait porté les relations entre l'UE et le Vietnam à une nouvelle hauteur. La Slovénie continue de se joindre aux autres États membres de l'UE dans les efforts visant à promouvoir la ratification de l'Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'UE (EVIPA).

Elle a également déclaré apprécier hautement les efforts du Vietnam pour renforcer le partenariat stratégique entre l'UE et l'ASEAN, affirmant que dans le contexte mondial instable actuel, le renforcement de la coopération avec l'Asie du Sud-Est, y compris le Vietnam, jouait un rôle très important.

