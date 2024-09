Brochettes de bœuf à la citronnelle

Pour 4 personnes

Préparation : 45 minutes

Cuisson : 25-30 minutes

Ingrédients

- 400 g de bœuf

- 100 g de gras de porc

- Sauce d’huitre

- 2 tiges de citronnelles

- 4 gousses d’ail

- Assaisonnement, poivre moulu, sucre, nuoc mam (saumure de poisson)

* La sauce aigre-douce

- 2 cuillères à soupe (c.à.s) de sucre en poudre

- 1 louche d’eau bouillante

- 2 c.à.s de nuoc mam

- 1 ou 2 gousses d’ail hachées finement

- 1/2 piment rouge haché (facultatif)

Dans une casserole, verser l’eau, le nuoc mam, le sucre puis faire bouillir pendant 2 à 3 minutes. Laisser refroidir puis ajouter l’ail et le piment haché et mélanger le tout.

Préparation

- Gras du porc : laver et couper en dés puis mélanger avec ½ c.à.s de sucre et laisser reposer 20 à 30 minutes.

- Laver le bœuf et hacher finement.

- Peler puis hacher les gousses d’ail, et les échalotes. Laver puis couper la partie haute des tiges de citronnelle et hacher finement. Garder la partie blanche.

- Dans un bol, verser et mélanger le bœuf, le gras de porc, l’ail, les échalotes, la citronnelle haché, 1 c.à.s de sucre en poudre, 1 c.à.s de poudre d’assaisonnement, ½ c.à.s de la sauce d’huitre, 1 c.à.s du nuoc mam et un peu de poivre moulu. Garder au frais pendant 2-3 heures.

- Écraser légèrement la partie blanche des tiges de citronnelles. Elles serviront de pics à brochette

- Sortir la mixture et l’enrober autour des tiges de citronnelles. Les brochettes doivent faire la taille d’une saucisse. Mettre un peu d’huile dessus avant la cuisson.

Cuisson

- 1re option : au four

Préchauffer le four à 240°C et faire griller 10 à 15 minutes de chaque côté. Le temps de cuisson peut varier en fonction du type de four.

- 2e option : à la poêle

Chauffer la poêle avec un peu d’huile végétale à feu vif, puis baisser à feu moyen-vif, faire cuire les brochettes des deux côtés (environ 25-30 minutes).

- 3e option : au barbecue

Étaler les brochettes sur la grille et faire cuire à environ 20 cm de distance du feu.

Servir chaud avec des herbes aromatiques.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

