Canard sauté à l’ananas

Découvrez une recette alléchante de canard sauté à l’ananas. Dans ce plat, la viande tendre s’associe parfaitement à la saveur sucrée et acidulée de l’ananas, le tout relevé par des herbes aromatiques et une légère note épicée.

>> Calamars farcis à la vapeur

>> Galettes de poisson à la sauce tomate

>> Tournedos de bœuf au poivre vert

Pour 3 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 7 minutes

Ingrédients

- 550 g de viande de canard désossée

- 1 ananas (~400 g)

- 2 oignons séchés

- 4-5 gousses d’ail

- 1 morceau de gingembre

- 1 piment cornu

- 1-2 piments forts (facultatif)

- Oignons verts, coriandre

- Sel

- Épices : sauce d’huître, poudre d’assaisonnement, nuoc mam (saumure de poisson), poivre moulu

Astuce : retirez les os de la viande de canard, elle absorbera facilement les épices et cuira rapidement. Si vous ne la désossez, coupez-la en petits morceaux.

Préparation

* Viande de canard

- Mélangez la viande à du sel. Si vous disposez de vin blanc, vous pouvez l’ajouter au sel pour nettoyer et désodoriser la viande de canard.

- Pressez soigneusement puis rincez. Lorsque la viande est égouttée, coupez-la en morceaux d’environ 1,5 cm d’épaisseur. Notez que les intestins de canard sautés à l’ananas sont également succulents.

Après l’avoir tranchée, marinez la viande avec :

- 1 cuillère à café (c.à.c) de poudre d’assaisonnement

- 1/2 c.à.c de poivre moulu

- 1 cuillère à soupe (c.à.s) de nuoc mam

- 1 c.à.s d’huile de cuisson

Mélangez et laissez la viande absorber les épices pendant environ 15 minutes.

* Autres ingrédients

- Après avoir épluché et retiré l’ananas, coupez-le en petits triangles.

- Hachez l’oignon, l’ail et le gingembre. Si vous aimez les plats épicés, ajoutez le piment en petits morceaux.

- Faites tremper les oignons verts et la coriandre dans de l’eau salée et hachez les finement.

- Tranchez les piments en diagonale.

Cuisson

- Faites d’abord revenir l’oignon émincé, l’ail, le gingembre et le piment dans un peu d’huile de cuisson. À cette étape, vous pouvez ajouter un peu de nuoc mam à l’oignon, à l’ail et au gingembre, ce qui rendra le plat beaucoup plus parfumé.

- Lorsque l’oignon, l’ail et le gingembre sont dorés et parfumés, faites sauter la viande à feu vif jusqu’à ce que la peau soit saisie et dégage un arôme parfumé tandis que la chair reste douce et moelleuse.

- Faites sauter jusqu’à ce que la viande soit bien cuite puis ajoutez l’ananas. Mélangez bien et assaisonnez selon votre goût.

- Faites sauter encore environ 3 minutes jusqu’à ce que le canard et l’ananas soient tous deux cuits. La viande reste, moelleuse et sucrée. Ajoutez les oignons verts, la coriandre et le piment. Faites sauter rapidement pendant encore 5 à

6 secondes, puis éteignez le feu et dressez le plat sur une assiette.

La préparation du canard sauté à l’ananas est rapide et dégage un parfum délicieux. C’est un plat unique car la saveur aigre-douce de l’ananas se marie parfaitement avec la richesse de la viande. La coriandre ajoute une touche parfumée et le piment apporte une légère note épicée, rendant ce plat encore plus appétissant. J’espère que cet article vous inspirera à cuisiner ce délicieux plat pour régaler famille et amis.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

https://authentikvietnam.com/