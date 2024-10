Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le ministre russe de l'Énergie

>> Le PM Pham Minh Chinh reçoit le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam prenait en haute considération le partenariat stratégique intégral avec la Russie et souhaitait l’approfondir pour le bénéfice des deux peuples. Il a souligné la coopération élargie continue entre les deux parties dans divers domaines, notamment dans l'énergie - pétrole - gaz, le pilier important du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Le ministre russe de l'Énergie Sergueï Tsivilev a estimé l'importance du voyage d'affaires du Premier ministre vietnamien en Russie, se déclarant convaincu que ses opinions directionnelles créeront une dynamique pour promouvoir la coopération bilatérale. Il a souhaité que les deux parties continuent à avoir de nouveaux projets de coopération dans les temps à venir tels que la réponse au changement climatique, la conversion énergétique, l'utilisation de l'énergie verte, de l'énergie propre et de l'énergie atomique à des fins pacifiques.

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a demandé au ministre Sergueï Tsivilev de continuer à soutenir la coopération entre le Vietnam et la Russie dans le domaine de l'énergie, du pétrole et du gaz et de veiller à ce que le ministère russe de l'Énergie se coordonne étroitement avec les agences spécialisées vietnamiennes pour créer des conditions favorables à la coopération entre les deux pays dans ces domaines et mettre en œuvre des projets de coopération dans d'autres tels que la transformation numérique, la transformation verte et l’économie circulaire.

Le chef du gouvernement a convenu de charger les agences compétentes des deux pays de discuter, négocier et signer des accords de coopération, notamment dans les domaines de l'éducation, de la formation, de l'investissement et d'autres nouveaux domaines à grand potentiel dans les plus brefs délais.

VNA/CVN