Messages de félicitations adressés au nouveau président Luong Cuong

Suite à l'élection de Luong Cuong au poste de président de la République socialiste du Vietnam par la XV e Assemblée nationale, des dirigeants de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), de la République de Corée, du Japon, de la Mongolie, du Venezuela, de la Biélorussie, du Nicaragua et de la Suède ont envoyé des télégrammes, des lettres et des messages de félicitations.

>> Cérémonie de transfert de la présidence de la République

>> Messages de félicitations au président Luong Cuong

>> L'exposition sur le quotidien L'Assemblée nationale et les premières élections générales

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Le président du Conseil d'État de la RPDC, Kim Jong Un, a souligné que l'élection de Luong Cuong au poste de président reflétait la confiance du Parti communiste du Vietnam et du peuple vietnamien. Il a exprimé sa conviction que les relations d’amitié et de coopération traditionnelle entre les deux Partis et les deux pays continueraient à se renforcer pour la cause socialiste et les intérêts des deux nations.

Le président sud-coréen, Yoon Suk Yeol, a exprimé sa confiance dans la poursuite du développement du Vietnam et le rehaussement de sa position sur la scène internationale sous la direction du président Luong Cuong. Il a réaffirmé son engagement à poursuivre des échanges et à porter le partenariat stratégique intégral entre les deux pays à une nouvelle hauteur, contribuant ainsi à la paix, la stabilité et la prospérité régionales.

Le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru a souligné que le Vietnam était un ami de longue date du Japon, avait établi de bonnes relations d'amitié et la longue histoire d'échanges avec le Japon.

Photo : VNA/CVN

Ishiba a affirmé que le Japon et le Vietnam étaient devenus des partenaires indispensables l'un pour l'autre dans tous les domaines, notamment grâce aux échanges dynamiques et aux visites fréquentes entre leurs hauts dirigeants. Il a également manifesté son intérêt pour un renforcement des relations bilatérales et a exprimé son souhait de rencontrer prochainement le président Luong Cuong.

Le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh a exprimé sa confiance dans la poursuite du développement du Vietnam sous la direction du nouveau président. Il s'est engagé à coopérer étroitement pour élever le partenariat intégral entre la Mongolie et le Vietnam à une nouvelle hauteur, dans l'intérêt mutuel des deux peuples.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro Moros a adressé ses félicitations au président Luong Cuong, réaffirmant l'engagement des dirigeants de deux pays à consolider leurs relations bilatérales, conformément aux enseignements du Président Hô Chi Minh.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a transmis ses félicitations par écrit au président Luong Cuong. Le président du Nicaragua Daniel Ortega Saavedra et la vice-présidente Rosario Murillo ont envoyé un message de fécilitations au président Luong Cuong.

Le roi Carl XVI Gustaf de Suède a également adressé un message de félicitations au président Luong Cuong.

VNA/CVN