Brésil : au moins six morts et cinq blessés lors de glissements de terrain

Au moins six personnes ont été tuées et cinq autres blessées lors de glissements de terrain causés par de fortes pluies dans le Sud-Est du Brésil, ont déclaré mardi 10 février les autorités locales.

>> Indonésie : le bilan des victimes du glissement de terrain à Java occidental s'élève à 38 morts

>> Portugal : 2,5 milliards d'euros pour la reconstruction après une tempête destructrice

Au moins six personnes ont été tuées et cinq autres blessées lors de glissements de terrain causés par de fortes pluies dans le Sud-Est du Brésil, ont déclaré mardi 10 février les autorités locales. Ces tragédies ont été signalées dans les États de Minas Gerais et de Rio de Janeiro. Selon les autorités, des enfants font partie des victimes. L'état d'alerte est maintenu dans les deux États, les autorités ayant prévenu de la possibilité de nouveaux glissements de terrain en raison des pluies continues et des sols rendus très instables par les intempéries.

Xinhua/VNA/CVN