Dengue : le premier vaccin mondial à dose unique approuvé au Brésil

Le premier vaccin mondial à dose unique contre la dengue a été approuvé mercredi 26 novembre au Brésil, une avancée qualifiée d'" historique " par les autorités du pays sud-américain, le plus touché par cette maladie l'an dernier.

>> La dengue refait une inquiétante apparition au Bangladesh

>> Chikungunya, dengue, West Nile... les cas continuent à augmenter en métropole

>> Bangladesh : 1.147 nouveaux cas de dengue recensés en 24 heures

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Agence nationale de vigilance sanitaire du Brésil (Anvisa) a autorisé l'utilisation du vaccin Butantan-DV, développé par l'Institut Butantan de Sao Paulo, pour des personnes âgées de 12 à 59 ans.

Jusqu'à présent, le seul vaccin disponible contre la dengue à l'échelle mondiale est le TAK-003, pour lequel deux doses espacées de trois mois sont nécessaires, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

La dose unique peut permettre d'accélérer et de faciliter des campagnes de vaccination de masse.

"C'est un succès historique pour la science et la santé au Brésil", a déclaré Esper Kallas, directeur de l'Institut Butantan, un organisme public, lors d'une conférence de presse à Sao Paulo.

"Une maladie qui nous afflige depuis des décennies peut à présent être combattue avec une arme très puissante", a-t-il ajouté.

Le Brésil a conclu un accord avec l'entreprise chinoise WuXi pour la fourniture d'environ 30 millions de doses au second semestre 2026, a expliqué le ministre de la Santé, Alexandre Padilha.

Le nouveau vaccin a été testé sur plus de 16.000 volontaires dans 14 États brésiliens sur une période de huit ans, avec une efficacité de 91,6% contre la forme la plus grave de la maladie.

Transmise aux humains par le moustique tigre, la dengue peut provoquer une forte fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des nausées et des éruptions cutanées. Dans de rares cas, elle peut être mortelle.

L'an dernier, le Brésil a enregistré plus de 6.000 morts de la dengue, près de la moitié du total mondial de décès rapportés.

Une étude de l'Université de Stanford publiée en 2024 a estimé que le réchauffement climatique est responsable de 19% des cas actuels de dengue.

Le moustique tigre, autrefois circonscrit aux régions tropicales, est désormais bien présent en Europe, où il trouve des conditions climatiques de plus en plus favorables.

AFP/VNA/CVN