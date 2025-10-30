icon search
mask
Brefs / International
Brésil : 119 morts dans une vaste opération policière contre un réseau criminel à Rio de Janeiro

Au moins 119 personnes ont été tuées lors d'une vaste opération policière visant un réseau criminel organisé dans la deuxième plus grande ville du Brésil, Rio de Janeiro, ont déclaré mercredi 29 octobre les autorités.

>> Brésil : au moins 15 morts dans un accident de bus dans le Nord-Est du pays

>> Brésil : feu vert à l'exploration pétrolière au large de l'Amazonie


Cette descente de grande envergure a été lancée contre les membres de la bande armée Comando Vermelho dans les favelas d'Alemao et de Penha, dans le nord de la ville, a indiqué le gouvernement de l'Etat de Rio de Janeiro. Lors d'une conférence de presse, le secrétaire de la police civile de l'État, Felipe Curi, a révisé le bilan initial de 128 morts à 119, dont 115 criminels présumés et 4 policiers. Le gouverneur de l'État, Claudio Castro, a qualifié l'opération de "succès" et a souligné que les quatre policiers tués étaient les véritables victimes. Le gouverneur a précisé que ce chiffre était basé uniquement sur les corps enregistrés à l'institut médico-légal, laissant entendre que le bilan final pourrait s'alourdir. "Je ne peux pas livrer de bilan définitif tant que tous les corps n'ont pas été comptés", a-t-il ajouté. 

Xinhua/VNA/CVN

#Brésil #morts #réseau criminel #Rio de Janeiro

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top