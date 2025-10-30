Brésil : 119 morts dans une vaste opération policière contre un réseau criminel à Rio de Janeiro

>> Brésil : au moins 15 morts dans un accident de bus dans le Nord-Est du pays

>> Brésil : feu vert à l'exploration pétrolière au large de l'Amazonie





Cette descente de grande envergure a été lancée contre les membres de la bande armée Comando Vermelho dans les favelas d'Alemao et de Penha, dans le nord de la ville, a indiqué le gouvernement de l'Etat de Rio de Janeiro. Lors d'une conférence de presse, le secrétaire de la police civile de l'État, Felipe Curi, a révisé le bilan initial de 128 morts à 119, dont 115 criminels présumés et 4 policiers. Le gouverneur de l'État, Claudio Castro, a qualifié l'opération de "succès" et a souligné que les quatre policiers tués étaient les véritables victimes. Le gouverneur a précisé que ce chiffre était basé uniquement sur les corps enregistrés à l'institut médico-légal, laissant entendre que le bilan final pourrait s'alourdir. "Je ne peux pas livrer de bilan définitif tant que tous les corps n'ont pas été comptés", a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN