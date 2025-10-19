Brésil : au moins 15 morts dans un accident de bus dans le Nord-Est du pays

Au moins 15 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'un accident de bus vendredi soir 17 octobre dans l'État de Pernambuco, dans le Nord-Est du Brésil, selon la police routière fédérale (PRF).

>> Brésil - États-Unis : conversation téléphonique "amicale" entre Lula et Trump

>> À Brasilia, l'ambassade honore l'Oncle Hô et les femmes vietnamiennes

>> Le président brésilien Lula appelle à l'indépendance de l'Amérique latine

Photo : CTV/CVN

L'enquête préliminaire indique que l'accident s'est produit sur une autoroute reliant les municipalités de Paranatama et Saloa, dans la région de l'Agreste, dans l'État de Pernambuco.

L'officier de la PRF Luciano Holanda a déclaré que le véhicule, qui transportait plus de 30 passagers, était un bus touristique disposant d'une licence de location valide.

Les pompiers locaux ont dépêché sur place cinq véhicules de secours après avoir reçu un appel vers 20h00, heure locale (23h00 GMT).

Selon la PRF, le bus a pris la mauvaise direction et a heurté des rochers sur le bord de la route. Le conducteur a réussi à le ramener sur la bonne voie avant que le véhicule ne percute un banc de sable et ne se renverse.

Selon les médias, deux chauffeurs se trouvaient à bord et ont survécu. Le chauffeur au volant a dit qu'un dysfonctionnement des freins avait fait perdre le contrôle du bus et l'avait fait dévier dans la mauvaise direction.

Les blessés ont été hospitalisés, leur nombre et leur identité n'ayant pas encore été confirmés.

Xinhua/VNA/CVN