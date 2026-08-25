Bourses Vallet : 26 ans au service des jeunes talents vietnamiens

La cérémonie de remise de bourse Vallet aux étudiants brillants et jeunes chercheurs du Nord s'est tenue le 23 août au Temple de la Littérature à Hanoï. Il s'agit de la première étape de la campagne 2026.

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Photo : BTC/CVN

Au Temple de la Littérature à Hanoï, 167 étudiants brillants et jeunes chercheurs du Nord ont reçu, le 23 août, une bourse Vallet. Première étape de la campagne 2026, dont les cérémonies se poursuivront jusqu’au 5 septembre dans plusieurs provinces et villes, l’événement s’inscrit dans une aventure qui a déjà permis d’accompagner depuis 2001 près de 55.000 jeunes Vietnamiens brillants pour une valeur totale de plus de 600 milliards de dôngs.

Au-delà de la remise de distinctions à de jeunes étudiants et chercheurs particulièrement méritants, première étape de cette campagne nationale, l’événement a rappelé la portée d’un programme qui, depuis plus deux décennies, fait de l’éducation et de la science un levier d’émancipation et d’avenir.

Photo : BTC/CVN

En 2026, la bourse Vallet prend une nouvelle ampleur avec 2.151 bourses attribuées à des élèves, étudiants et jeunes chercheurs à travers le pays, pour un montant total d’environ 50 milliards de dôngs. Avec cette nouvelle édition, dont les remises se poursuivront jusqu’au 5 septembre, la Fondation Vallet et l’Association "Rencontres du Vietnam" réaffirment leur engagement à identifier, encourager et accompagner les jeunes talents vietnamiens, quelle que soit leur origine ou leur lieu de résidence.

Créée en 2001 à l’initiative du Professeur Odon Vallet, docteur en droit, historien des religions et des civilisations à la Sorbonne, la bourse Vallet qui porte son nom est née d’une volonté simple : donner aux jeunes talents les moyens de développer pleinement leurs capacités, indépendamment de leur origine sociale ou géographique.

Photo : BTC/CVN

Au Vietnam, cette ambition a trouvé un écho particulier grâce à l’engagement de l’Association Rencontres du Vietnam, fondée par les Professeurs Trân Thanh Vân et Lê Kim Ngoc, qui accompagne depuis plus de deux décennies la mise en œuvre du programme. D’abord dotée de 800 bourses lors de sa première année, l’initiative en attribue aujourd’hui plus de 2.000 par an, témoignant d’un engagement durable en faveur de l’éducation, du mérite et de l’égalité des chances.

Une ambition partagée pour la jeunesse et la science

Pour l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, la bourse Vallet incarne avant tout une longue histoire d’amitié entre le Vietnam et la France Il a salué les 26 années d’engagement conjoint de la Fondation Vallet et de l’Association "Rencontres du Vietnam" en faveur de la jeunesse vietnamienne, soulignant les parcours remarquables de nombreux anciens lauréats, dont plus de 400 médaillés aux Olympiades internationales de mathématiques, de physique ou de biologie et quelque 300 diplômés de l’École polytechnique.

Pour lui, ces résultats illustrent la place centrale de l’éducation, de la science et de la formation dans le développement du Vietnam, mais aussi la profondeur de la coopération scientifique entre les deux pays.

Photo : Thanh Tuê/CVN

Réaffirmant la volonté de la France de poursuivre son accompagnement, notamment en ouvrant davantage aux jeunes Vietnamiens les portes de ses établissements d’enseignement supérieur, il a appelé les lauréats à mettre leur excellence au service des grands défis contemporains, du changement climatique à la préservation de la biodiversité, en passant par la santé et les énergies de demain. "Le Vietnam a besoin de vous, mais le monde a besoin de vous", a-t-il lancé, invitant la jeune génération à œuvrer ensemble à la construction d’un monde plus pacifique, ouvert et coopératif.

Une vision que partage Espéran Padonou, vice-président et directeur de la Fondation Vallet, qui a souligné l’importance particulière du Vietnam dans l’histoire et l’action de la Fondation. Ouverte sur l’international, notamment au Bénin et au Vietnam, celle-ci entend poursuivre son engagement en faveur de la jeunesse vietnamienne. Il a notamment évoqué l’admiration du Professeur Odon Vallet pour la tradition confucéenne vietnamienne et la place qu’elle accorde au savoir et à l’éducation.

Photo : Thanh Tuê/CVN

S’adressant aux nouveaux lauréats au nom du Professeur Odon Vallet, il les a invités à se souvenir de ceux qui ont contribué à leur parcours, leurs parents qui leur ont donné la vie et leurs enseignants qui leur ont transmis leur savoir. Il a enfin souligné que la pérennité de cette action repose aussi sur la solidité des partenariats, saluant en particulier le rôle de l’Association "Rencontres du Vietnam", fidèle partenaire de la Fondation dans son engagement en faveur des jeunes talents.

Du côté vietnamien, l’ancien vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a insisté sur la portée de cet engagement en faveur de la jeunesse, estimant que l’attribution de bourses ne saurait se limiter à un soutien financier, mais constitue avant tout un investissement dans les talents et dans l’avenir du pays. Il a souligné le rôle déterminant de la science, de la technologie et de l’innovation dans le développement rapide et durable du Vietnam, conformément aux orientations de la Résolution N°57 du Bureau politique.

Dans cette perspective, il a appelé les jeunes à aller au-delà de l’acquisition des connaissances, en développant leur créativité, leur capacité d’apprentissage continu, leurs compétences numériques et leur maîtrise des langues étrangères, afin de mieux maîtriser les avancées scientifiques et technologiques. Il les a également encouragés à cultiver le savoir, l’éthique, la volonté et le sens des responsabilités, en mettant leurs compétences au service du pays et de sa compétitivité.

"L’attribution de bourses ne se résume pas à un soutien financier : elle témoigne de la confiance placée dans la jeunesse et constitue un investissement dans l’avenir du pays", a-t-il souligné, exprimant sa confiance dans une nouvelle génération appelée à contribuer à l’ambition d’un Vietnam développé et doté d’un rôle croissant sur la scène internationale.

Cette confiance dans la jeunesse trouve un écho particulier dans les propos de Vu Hai Quân, ministre des Sciences et des Technologies, qui a insisté sur le fait que la valeur de la bourse Vallet ne réside pas seulement dans le soutien financier apporté aux bénéficiaires, mais surtout dans la confiance placée en eux et dans les perspectives qu’elle leur ouvre.

Évoquant les parcours des Professeurs Odon Vallet et Trân Thanh Vân, il a salué une même philosophie fondée sur la confiance dans le talent, la transmission du savoir et la création d’opportunités pour les jeunes.

Après 25 ans, près de 55.000 bourses ont ainsi été attribuées au Vietnam, pour une valeur totale de plus de 600 milliards de dôngs. S’adressant directement aux lauréats, le ministre les a invités à considérer leur bourse non comme une simple récompense, mais comme un message les encourageant à croire en eux-mêmes, à dépasser leurs propres limites et à mettre leurs connaissances au service du développement du pays.

Il les a surtout appelés à perpétuer à leur tour cette chaîne de solidarité, en faisant de leur propre réussite une nouvelle occasion offerte aux générations suivantes. "Et surtout, faites de votre réussite une opportunité pour quelqu’un d’autre".

Dans le prolongement de cet engagement franco-vietnamien, Denis Fourmeau, attaché de coopération scientifique et universitaire à l’Ambassade de France, a insisté sur la dimension internationale et collaborative de cette dynamique. Face à des enjeux scientifiques de plus en plus complexes, du changement climatique à la préservation de la biodiversité, en passant par la santé et les énergies de demain, il a encouragé les jeunes lauréats à cultiver à la fois créativité, rigueur et excellence scientifique, tout en développant leur curiosité et leur capacité à travailler au-delà des frontières disciplinaires et géographiques.

Il a réaffirmé, à cette occasion, la volonté de la France de continuer à accompagner les jeunes talents vietnamiens, au Vietnam comme dans les établissements d’enseignement supérieur français. "Pour répondre aux enjeux de notre siècle, il vous faudra plus que jamais tendre la main et travailler ensemble", a-t-il souligné, avant d’inviter les lauréats à considérer l’éducation comme un véritable "vecteur de paix et d’échange".

La campagne Vallet se poursuit jusqu’au 5 septembre

La cérémonie organisée le 23 août au Temple de la Littérature à Hanoï n’était que la première étape de la campagne de remise des bourses Vallet 2026. Les cérémonies se poursuivront jusqu’au 5 septembre prochain dans plusieurs provinces et villes du pays, permettant à d’autres élèves, étudiants et jeunes chercheurs méritants de recevoir à leur tour ce soutien.

Au total, 2.151 bourses sont attribuées en 2026 à travers le Vietnam, avec un montant de 17 millions de dôngs par bourse pour les lycéens et de 34 millions de dôngs pour les étudiants et stagiaires. Une nouvelle étape d’une aventure qui, depuis 26 ans, fait de la transmission du savoir et de l’égalité des chances un engagement durable en faveur de la jeunesse vietnamienne.

Câm Sa/CVN