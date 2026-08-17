Hô Chi Minh-Ville fonde l’École culturelle de la Police populaire V

Le 15 août 2026, à Hô Chi Minh-Ville, le ministère de la Police, en coordination avec le Comité populaire municipal, a organisé une cérémonie annonçant les décisions portant création de l’École culturelle de la Police populaire V.

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La création de l’École culturelle de la Police populaire V ouvre non seulement de nouvelles possibilités d’éducation et de formation aux enfants défavorisés, mais traduit également de manière profonde la responsabilité de la Police populaire dans l’articulation entre la garantie de la sécurité et de l’ordre publics et la protection sociale, en accordant une attention particulière au développement des ressources humaines pour le pays.

La création de cet établissement découle des orientations du Parti et de l’État en matière de développement humain, de protection sociale et de construction d’un système éducatif équitable. Elle concrétise également les orientations du Comité du Parti de la Police centrale et du ministère de la Police visant à mettre en place un réseau d’écoles culturelles de la Police populaire dans plusieurs localités.

Photo : CTV/CVN

Hô Chi Minh-Ville a été choisie pour accueillir l’École culturelle de la Police populaire V, tandis que la Police municipale a été chargée de piloter directement la construction, la rénovation et l’achèvement de l’établissement. L’ancien siège de la Police de la province de Bà Ria - Vung Tàu, désormais rattaché à la Police de Hô Chi Minh-Ville, a été choisi pour être reconverti en établissement scolaire. Cette solution permet à la fois d’assurer une utilisation efficace des biens publics et de répondre rapidement à la nécessité de créer un environnement éducatif stable et durable pour les enfants en situation difficile.

Afin de permettre à l’école d’entrer en fonctionnement dès la nouvelle année scolaire, la Police de Hô Chi Minh-Ville a mobilisé d’importants moyens et déployé simultanément plusieurs volets : rénovation des infrastructures, installation des équipements, préparation du corps enseignant, élaboration du programme éducatif, organisation des admissions et mise en place des conditions nécessaires à l’hébergement en internat. À partir des anciens bâtiments administratifs, les salles de classe, les espaces d’hébergement et les salles spécialisées ont progressivement été aménagés afin d’être prêts à accueillir les premiers élèves. À ce jour, la Police municipale a achevé la rénovation de huit bâtiments et pratiquement terminé l’installation des équipements dans les salles de classe, les salles spécialisées, la bibliothèque, les espaces STEAM et les dortoirs, garantissant les conditions nécessaires à l’enseignement, à l’apprentissage et à la vie quotidienne des élèves.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le vice-ministre Pham Thê Tùng a affirmé que la création de l’École culturelle de la Police populaire V à Hô Chi Minh-Ville témoignait de la responsabilité de la Police dans la mise en œuvre des politiques de protection sociale. Elle contribue également à traiter en amont et à distance les problèmes sociaux susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité et l’ordre publics, à consolider le dispositif fondé sur la confiance du peuple et à renforcer la confiance de la population envers le Parti, l’État et la Police populaire.

Concernant les missions à venir, le vice-ministre Pham Thê Tùng a demandé à la Police de Hô Chi Minh-Ville de continuer à jouer un rôle central et d’assumer la responsabilité directe et globale de la gestion de l’établissement. Il lui a également demandé d’achever rapidement les préparatifs nécessaires à la cérémonie d’ouverture et au fonctionnement de l’année scolaire 2026-2027, tout en organisant les admissions conformément aux catégories d’élèves ciblées, de manière publique, transparente et conforme à la réglementation. Les départements professionnels du ministère de la Police devront, en coordination avec la Police municipale, mobiliser les ressources nécessaires pour faire de l’École culturelle de la Police populaire V un modèle d’éducation et de formation assurant la sécurité et la sûreté, étroitement associé à la protection sociale, selon les principes d’un modèle d’excellence, exemplaire, global et durable, plaçant au centre les élèves défavorisés, les enfants de familles ayant rendu des services à la Nation ainsi que ceux issus de minorités ethniques.

Photo : CTV/CVN

S’agissant de l’établissement, le vice-ministre a demandé l’élaboration rapide d’un règlement de gestion et de fonctionnement scientifique, définissant clairement les personnes, les tâches et les responsabilités. Il a également préconisé la mise en place d’un mécanisme de coordination régulière entre l’école, les familles, la société et les autorités locales. Le programme éducatif doit répondre aux normes nationales tout en valorisant les spécificités de l’établissement, avec une attention particulière accordée aux langues étrangères, aux sciences et technologies, aux compétences numériques, à l’orientation professionnelle et aux compétences de vie.

Le vice-ministre Pham Thê Tùng a notamment souligné que les cadres de gestion et les enseignants devaient faire de l’École culturelle de la Police populaire V un véritable foyer du bonheur. Il ne s’agit pas seulement d’enseigner les connaissances scolaires, mais aussi de former la personnalité des élèves et de veiller à leur épanouissement dans toutes ses dimensions, afin d’être à la hauteur du titre d’enseignant portant l’uniforme de la Police populaire. S’adressant aux élèves, le vice-ministre a souhaité que chacun sache apprécier l’opportunité qui lui est offerte, cultive l’esprit de solidarité et d’entraide, respecte la discipline, travaille avec assiduité et s’engage activement dans sa formation, afin de devenir à l’avenir un citoyen responsable et utile à la société.

L’École culturelle de la Police populaire V est un établissement public relevant de la Police populaire et intégré au système national d’enseignement général. Elle est placée sous la gestion directe et globale de la Police de Hô Chi Minh-Ville et bénéficie de l’accompagnement pédagogique du Service municipal de l’Éducation et de la Formation.

En plus du programme national d’enseignement général, les élèves bénéficieront d’un enseignement portant sur le droit, la discipline, les compétences de vie, la prévention et la lutte contre la criminalité, l’éducation politique et idéologique ainsi que la transmission des traditions. Ils étudieront et vivront dans un environnement d’internat garantissant leur sécurité et leur sûreté.

Les admissions s’adressent principalement aux enfants en situation difficile, aux enfants issus de familles ayant rendu des services à la Nation, aux orphelins, aux enfants issus de minorités ethniques en situation difficile, aux enfants bénéficiant de la protection sociale ainsi qu’à d’autres catégories définies par la réglementation. La zone de recrutement couvre Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai et Khanh Hoa.

Quang Châu/CVN