Trân Thanh Van et Lê Kim Ngoc : des contributions saluées par le PM

Le Premier ministre ((PM), Lê Minh Hung, a reçu le 24 août au siège du gouvernement le Professeur Trân Thanh Vân, président de l’Association "Rencontres du Vietnam" et directeur du Centre international pour la science et l'éducation interdisciplinaires (ICISE), ainsi que son épouse, la Professeure Lê Kim Ngoc.

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Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a adressé ses salutations et ses meilleurs vœux aux deux professeurs, saluant leur attachement au Vietnam ainsi que leurs contributions précieuses au pays, notamment dans les domaines des sciences, de l’éducation et du soutien aux enfants défavorisés.

Le Premier ministre a souligné que le Parti et l’État considéraient les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique comme des moteurs essentiels d’un développement rapide et durable dans la nouvelle période. Selon lui, le Vietnam continuerait à perfectionner ses politiques et à créer des conditions favorables permettant aux experts et intellectuels vietnamiens à l’étranger de contribuer au développement national.

Après avoir écouté les propositions des deux professeurs, Lê Minh Hung a chargé le ministère des Sciences et des Technologies de coordonner avec les ministères, secteurs et localités concernés afin de traiter rapidement leurs recommandations, de simplifier les procédures et de créer les meilleures conditions au développement de l’ICISE, afin de valoriser davantage leurs contributions au développement des sciences et technologies et à la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

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Le Professeur Trân Thanh Vân a remercié les dirigeants du Parti et de l'État, ainsi que le Premier ministre pour leur attention, saluant leur direction et leur action résolues et efficaces, notamment leur écoute des avis et leurs efforts pour perfectionner les institutions, en particulier l’adoption rapide par le Bureau politique de la Résolution n°57-NQ/TW sur les percées en matière de développement des sciences et technologies, d’innovation et de transformation numérique.

Il a présenté les activités récentes de l’ICISE, de l’Institut de recherche interdisciplinaire en sciences et en éducation (IFIRSE), qui lui est rattaché, ainsi que de la Fondation Vallet. Il a souhaité un soutien accru des autorités afin de développer les échanges scientifiques internationaux, organiser davantage d’événements scientifiques et soutenir les jeunes talents. Les organisations scientifiques et technologiques souhaitent bénéficier d’un mode de gestion et de soutien favorisant l’autonomie et l’innovation, dans le respect de la loi, avec une évaluation fondée sur les résultats obtenus, afin d’obtenir de plus grands succès et de contribuer davantage au développement du pays.

Né en 1936, le Professeur Jean Trân Thanh Vân est un physicien théoricien français d’origine vietnamienne de renommée internationale. Son épouse, la professeure Lê Kim Ngoc, née en 1934 à Vinh Long, est une spécialiste reconnue de biologie moléculaire végétale. Au-delà de leurs activités scientifiques, les deux professeurs se consacrent depuis des décennies à l’éducation et à l’action humanitaire. Ils ont fondé en 1970 l’association Aide à l’Enfance du Vietnam et sont à l’origine de la création de l’ICISE à Quy Nhon en 2008.

Depuis 1993, l’Association "Rencontres du Vietnam" organise des conférences scientifiques internationales du même nom, servant de passerelle entre les communautés scientifiques vietnamienne et internationale et contribuant à la formation de scientifiques vietnamiens. À fin 2024, plus de 55.000 bourses Vallet, pour un montant total de près de 500 milliards de dôngs, avaient été attribuées à des élèves et étudiants vietnamiens brillants.

Créé à l’initiative du Professeur Jerome Friedman, prix Nobel de physique 1990, l’IFIRSE s’est imposé comme un centre de recherche de premier plan au Vietnam. De 2017 à 2020, il a figuré parmi les cinq meilleurs établissements de recherche du pays selon le Nature Index. En avril 2020, les travaux de l’équipe Neutrino dirigée par l’Institut ont été publiés dans la revue Nature, permettant pour la première fois à une équipe de recherche nationale d’être coauteure d’une publication scientifique de premier plan mondial.

Le Professeur Trân Thanh Vân a reçu l’Ordre de l’Amitié du Vietnam en 2015. En 2025, le président français a élevé les deux professeurs au grade d’Officier de la Légion d’honneur, en reconnaissance de leurs contributions majeures à la science et au renforcement de l’amitié entre la France et le Vietnam.

VNA/CVN