Le dirigeant Tô Lâm exige une rénovation en profondeur du secteur de l’éducation

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a appelé à une refonte substantielle du secteur de l’éducation lors d’une réunion tenue mardi 25 août à Hanoï pour faire le point sur la première année de mise en œuvre de la résolution N°71-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de l’éducation et de la formation.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souscrit pour l’essentiel aux évaluations des résultats obtenus, et a salué les efforts déployés par le gouvernement, le ministère de l’Éducation et de la Formation, les organismes compétents, les autorités locales, les établissements d’enseignement ainsi que le corps enseignant.

Photo : VNA/CVN

Toutefois, il a noté que la première année a principalement servi à poser les fondations et à préparer le terrain, alors que les améliorations concernant la qualité de l’éducation, les normes d’enseignement et d’apprentissage, les ressources humaines n’est pas encore vraiement tangible et que de nombreuses lacunes restent à remédier, y compris des problèmes qui suscitent l’exaspération du public.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a demandé de faire entrer la résolution N°71-NQ/TW dans la vie afin de produire des résultats concrets. À cette fin, il est nécessaire de revoir le plan d’action, d’y intégrer les tâches en suspens et de lever rapidement les obstacles.

Il est prioritaire de garantir un nombre "suffisant d’écoles, de salles de classe et d’enseignants", afin d’éviter que les opportunités éducatives ne dépendent du lieu de naissance. L’égalité d’accès à une éducation de qualité doit devenir un critère d’évaluation clé, a-t-il souligné.

À cet égard, le dirigeant a appelé à une rénovation en profondeur du secteur, englobant tous les aspects, de la gestion des établissements et de la formation des enseignants aux programmes scolaires, aux méthodes pédagogiques, aux examens et à l’évaluation.

Il a préconisé de réduire l’enseignement unidirectionnel et l’apprentissage par cœur au profit de l’apprentissage autonome, de la pratique, de l’expérience concrète, de la réflexion indépendante et de la créativité. Il a également appelé à alléger la bureaucratie et à limiter les réunions inutiles afin que les enseignants puissent consacrer davantage de temps à l’enseignement et au soutien des élèves.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé que l’éducation devait favoriser le développement global des citoyens - englobant les valeurs, les connaissances, la santé et la sensibilité esthétique - tout en renforçant les compétences numériques, la maîtrise des langues étrangères, l’enseignement des STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) et la pensée scientifique. Par ailleurs, l’évaluation objective de la mise en œuvre du Programme d’éducation générale de 2018 doit se poursuivre afin de remédier aux lacunes existantes.

Il a appelé à agir contre les irrégularités et les pratiques abusives, notamment la fraude aux examens et le plagiat universitaire, la quête superficielle de résultats ainsi que le soutien scolaire privé qui dénature le processus éducatif. La culture, l’éthique et la discipline doivent être encadrées par des objectifs, des responsabilités et des critères concrets, plutôt que de se limiter à des campagnes de sensibilisation.

Par ailleurs, le système éducatif doit anticiper les besoins futurs en ressources humaines et en talents en formant un personnel hautement qualifié ainsi que des experts technologiques stratégiques. À cette fin, il convient de mettre en place une chaîne intégrée reliant la prévision des besoins, les admissions, la formation, la recherche, l’industrie et l’emploi.

Il a appelé à promouvoir vigoureusement la transformation numérique et l’intelligence artificielle, tout en soulignant la nécessité de maintenir la technologie à sa juste place : au service de l’éducation plutôt qu’en remplacement de sa nature.

À l’ère de l’IA, le rôle de l’enseignant ne s’amenuise pas mais doit passer de la transmission des connaissances à l’orientation de la réflexion et à la stimulation de l’inspiration, à la détection des compétences, au développement de la personnalité et à l’éducation des apprenants à un usage responsable du savoir, en veillant à ce que l’IA ne se substitue pas à leur effort intellectuel.

Le leader a qualifié les données éducatives d’une infrastructure stratégique pour la rénovation de la gouvernance de l’éducation et le développement du capital humain.

Il a appelé à la création d’une base de données "correcte, complète, propre, vivante, unifiée et partagée", en créant des dossiers numériques d’apprentissage tout au long de la vie et en numérisant les diplômes et certificats pour éviter les faux diplômes. Ces données doivent permettre à l’État de prendre le pouls de la qualité de l’éducation, d’orienter la formation professionnelle et de concevoir les politiques publiques.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a également appelé à renouveler les méthodes de leadership et de gestion, en définissant clairement les responsabilités des figures de proue. Les managers doivent se rapprocher du terrain et être à l’écoute des enseignants, des élèves, des parents et des entreprises.

Il a souligné que l’éducation ne relève pas de la seule responsabilité du ministère de l’Éducation et de la Formation, mais constitue une mission partagée par l’ensemble des organismes et des localités, dans le cadre de leurs compétences respectives.

L’année scolaire 2026-2027 - la première après le XIVe Congrès national du Parti - doit marquer un tournant dans la mise en œuvre de la Résolution N°71-NQ/TW, en passant de la pose des fondations de la rénovation à la génération d’une rénovation de fond, a-t-il affirmé.

Enfin, le secrétaire général et président Tô Lâm a appelé le secteur de l’éducation à répondre à l’appel du Parti, de l’État et de la société tout entière par une rénovation profonde, un sens accru des responsabilités et des améliorations tangibles de la qualité de l’enseignement.

VNA/CVN