Le Vietnam délie sa bourse pour la formation aux technologies stratégiques à l’étranger

D’ici 2035, 1.500 citoyens vietnamiens devraient bénéficier de bourses complètes pour effectuer des études et des recherches à l’étranger, dont 100 étudiants de premier cycle, 400 étudiants en master, 500 doctorants et 500 chercheurs postdoctoraux. Cette répartition pourra être ajustée en fonction des besoins de formation et du budget de l’État.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam accordera des bourses complètes à des étudiants et jeunes scientifiques brillants pour qu’ils puissent étudier et mener des recherches dans des domaines technologiques stratégiques au sein d’universités de premier plan à travers le monde, dans le cadre d’un programme approuvé par le gouvernement.

Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu a signé la Décision N°1600/QD-TTg approuvant ce programme, conçu pour former une main-d’œuvre hautement qualifiée dans les secteurs technologiques stratégiques et pour soutenir l’objectif de réaliser des percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale.

D’ici 2035, 1.500 citoyens vietnamiens devraient bénéficier de bourses complètes pour des études et des recherches à l’étranger, incluant 100 étudiants en licence, 400 étudiants en master, 500 doctorants et 500 chercheurs postdoctoraux. Cette répartition pourra être ajustée en fonction des besoins de formation et des capacités du budget de l’État.

Le programme s’adresse aux citoyens vietnamiens dotés de solides compétences académiques ou de recherche et d’un fort potentiel de développement. Les candidats retenus seront sélectionnés dans des domaines jugés essentiels au développement de technologies stratégiques.

Les bourses d’études de premier cycle (licence) viseront des lycéens et des étudiants de première année d’université exceptionnels, ayant remporté des prix prestigieux lors de concours académiques provinciaux ou nationaux, de compétitions nationales de sciences et d’ingénierie, ou de concours internationaux organisés ou soutenus par le ministère de l’Éducation et de la Formation.

Des étudiants de première année issus d’universités militaires ou de police, affichant d’excellents résultats académiques et une conduite exemplaire, pourront également être proposés.

Les candidats au master doivent être titulaires d’une licence pertinente assortie d’un excellent dossier universitaire (ou équivalent), tandis que les candidats au doctorat doivent détenir un master pertinent avec une moyenne académique d’au moins 8,0 sur 10 (ou équivalent).

Les candidats au post-doctorat devront justifier de solides références en matière de recherche, attestées par des publications dans des revues internationales de renom, des brevets ou des réalisations scientifiques et technologiques appliquées, ainsi que par une expérience professionnelle et un potentiel de développement.

Former une nouvelle génération de talents

Photo : VNA/CVN

Le programme couvrira des disciplines et des cursus directement liés aux technologies stratégiques identifiées dans la Décision N°21/2026/QD-TTg du 30 avril 2026 et ses modifications ultérieures. Lorsque les capacités de formation nationales s’avéreront insuffisantes, d’autres domaines soutenant la réforme du modèle de croissance du pays pourront être pris en compte.

Les boursiers suivront leur formation dans des établissements étrangers disposant de solides compétences dans les domaines concernés et figurant parmi les 500 meilleurs établissements mondiaux par matière ou discipline dans des classements internationaux de référence. Les programmes éligibles devront être accrédités ou reconnus dans le pays d’accueil et offrir des conditions propices à la recherche ainsi qu’à l’accès et au transfert de technologies.

La sélection se déroulera à l’échelle nationale, selon un processus concurrentiel et transparent ; les critères, les quotas et les résultats seront rendus publics. Des comités d’experts évalueront les compétences des candidats, leurs projets d’études et de recherche, la qualité des établissements d’accueil et des encadrants, ainsi que leur contribution potentielle à l’issue de leur formation.

Le programme mettra également en place des mécanismes pour suivre les résultats académiques et de recherche des bénéficiaires, ainsi que le respect de leurs engagements post-formation.

Le financement proviendra principalement du budget de l’État, complété par le soutien d’organisations et de particuliers - nationaux comme étrangers - ainsi que par d’autres sources légales.

La formation et la recherche à l’étranger dans le cadre de ce programme devraient débuter en 2027 et se poursuivre jusqu’en 2035, une fois finalisés les dispositifs d’octroi de bourses, les critères de sélection, les procédures et les plans d’utilisation du personnel formé.

Cette initiative témoigne de la volonté du Vietnam de constituer un vivier solide de talents hautement qualifiés et de renforcer la coopération internationale dans les technologies stratégiques, soutenant ainsi les objectifs à long terme du pays en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique.

VNA/CVN