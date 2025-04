Le Vietnam espère renforcer sa coopération pétrolière et gazière avec l'Algérie

Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération pétrolière et gazière avec l'Algérie, notamment en matière de fourniture de services pétroliers, a déclaré le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, lors de la réception, jeudi 24 avril à Hanoï, du président du Groupe des parlementaires d'amitié Algérie - Vietnam, Saleh Djeghloul.

Le vice-ministre vietnamien a souligné l'importance de l'Algérie, la reconnaissant comme une économie clé d'Afrique du Nord et un marché prometteur avec une forte demande d'importations. Il a affirmé que l'Algérie figure parmi les partenaires prioritaires du Vietnam dans la région. Il s'est félicité de la forte croissance des échanges bilatéraux, notant que les exportations vietnamiennes vers l'Algérie ont presque doublé par rapport à l'année précédente, atteignant près de 150 millions de dollars depuis le début de l'année. Cette dynamique positive, a-t-il ajouté, offre une base solide pour renforcer les relations économiques et commerciales en exploitant les atouts de chaque nation.

Nguyên Sinh Nhât Tân a encouragé l'Algérie à tirer parti de la fiabilité du Vietnam en matière d'approvisionnement pour les produits agricoles, aquatiques, les aliments transformés, les biens de consommation et les matériaux de construction. Il a également suggéré de moderniser l'accord commercial bilatéral de 1994 pour simplifier les opérations d'import-export. De plus, il a invité les deux parties à encourager la participation des entreprises aux événements commerciaux, en conviant notamment les entreprises algériennes aux salons Vietnam International Sourcing (4-6 avril) et Vietnam Foodexpo (12-15 novembre).

Dans le secteur de l'énergie, Nguyân Sinh Nhât Tân a appelé au soutien de l'Algérie pour assurer le fonctionnement stable et efficace de la coentreprise pétrolière et gazière, et faciliter l'accès du Groupement national de l'industrie et de l'énergie du Vietnam (Petrovietnam) à de nouveaux projets dans le pays.

Saleh Djeghloul, en visite à Hanoï du 21 au 26 avril, a exprimé la profonde estime de l'Algérie pour le Vietnam et a réaffirmé son engagement à favoriser la coopération entre le Parlement algérien et l'Assemblée nationale vietnamienne.

Il a présenté les réformes politiques en cours en Algérie visant à réduire la dépendance aux exportations de pétrole et de gaz, à créer un environnement d'investissement ouvert et à stimuler la production nationale.

Enfin, Saleh Djeghloul a attiré l'attention sur l'abondance des ressources minérales algériennes, en particulier ses réserves de minerai de fer de premier plan, sans oublier la qualité de ses produits agricoles tels que les olives et les dattes. Fort de ces atouts, il a invité les entreprises vietnamiennes à explorer les perspectives d'investissement industriel en Algérie. Le Groupe des parlementaires d'amitié Algérie - Vietnam se déclare prêt à jouer un rôle de catalyseur pour faire progresser les initiatives vietnamiennes, renforçant par la même occasion les liens politiques et diplomatiques entre les deux pays, a-t-il déclaré.

