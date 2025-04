Croissance verte, la voie vers le développement durable

Le Vietnam a identifié la croissance verte et durable comme l’un des axes de ses politiques de développement. Il redouble d’efforts pour concrétiser ses objectifs et engagements d’une transition écologique et centrée sur l’humain.

La 4e édition du Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) s’est tenue du 14 au 17 avril à Hanoï. Placé sous le thème “Partenariat mondial pour une transition verte durable centrée sur l’humain”, cet événement visait à donner un nouvel élan aux efforts internationaux pour la transition écologique et le développement durable. Un enjeu d’autant plus important que l’attention et les investissements de la communauté internationale dans ce domaine tendent à se disperser.

Photo : VNA/CVN

Lors du Sommet des Objectifs de Développement Durable organisé en septembre 2024 à New York, l’Organisation des Nations unies (ONU) a tiré la sonnette d’alarme avec des chiffres préoccupants : la plupart des 17 objectifs fixés pour 2030 risquent de ne pas être atteints, y compris ceux liés à la croissance verte. En cause ? Le manque de soutien financier et technologique des pays développés aux pays en développement et l’absence de mécanismes de coopération efficaces, tant entre États qu’entre secteurs public et privé.

”Les Objectifs de Développement Durable sont une vision ambitieuse, un engagement pour un avenir meilleur, plus sain, plus sûr, plus prospère et plus durable. Pourtant, ils se heurtent à de nombreux obstacles”, a remarqué le secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

P4G et les nouvelles approches

De son côté, Amina Mohammed, secrétaire générale-adjointe de l’ONU, a souligné un autre paradoxe : bien que les énergies renouvelables deviennent de plus en plus abordables, la transition verte reste profondément inégale. Les pays pauvres et ceux en développement ont encore du mal à verdir leur économie et à atteindre un développement durable. ”Il existe une réalité inquiétante : la transition vers l’énergie propre risque de reproduire et d’amplifier les injustices du passé. Les pays en développement, riches en ressources renouvelables cruciales pour cette transition, se retrouvent au bas de la chaîne de valeur. Leurs populations sont exploitées, leur environnement dégradé, tandis que d’autres pays prospèrent grâce à leurs ressources”, a-t-elle souligné.

Lancé en 2017 à l’initiative du Danemark, le Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 a pour but de favoriser la coopération public-privé, en mettant en lien gouvernements, entreprises et organisations socio-politiques autour d’un objectif commun : une croissance verte durable, en phase avec les objectifs mondiaux. Il s’articule autour de plusieurs axes clés : la réduction des pertes alimentaires, l’agriculture intelligente et résiliente, la gestion durable de l’eau, les énergies renouvelables et la mobilité sans émissions.

Depuis sa création, plus de 100 partenariats ont vu le jour, mobilisant plus de 100 millions de dollars pour soutenir les petites et micro-entreprises actives dans la lutte contre le changement climatique. Résultat : près de 10,8 millions de tonnes de CO2 évitées et plus de 1,6 million de personnes impactées positivement à travers le monde. Ce qui distingue ledit sommet des autres forums, c’est son approche multidimensionnelle, concrète et locale. Il privilégie notamment le soutien aux petites structures dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, en leur fournissant des solutions financières et techniques pour passer à l’échelle. Une réponse concrète aux échecs répétés de certains engagements climatiques mondiaux, souvent restés lettre morte.

Le P4G, organisé au Vietnam, intervient à un moment charnière. Alors que les dynamiques mondiales pour la croissance verte semblent ralentir, il pourrait relancer les coopérations et renforcer les engagements. Et le choix du Vietnam n’est pas anodin. Pour Robyn McGuckin, directrice exécutive du P4G, le pays est un terrain fertile pour l’innovation verte. ”Le Vietnam est bien positionné dans le domaine de l’innovation et des technologies. Avec une économie émergente et une population jeune, entreprenante et très dynamique, il dispose de tous les atouts pour réussir. Sa capacité de production est également remarquable, non seulement dans les secteurs d’exportation traditionnels, mais aussi dans des industries de hautes technologies telles que véhicules électriques, batteries et intelligence artificielle”, a-t-il indiqué.

Photo : VNA/CVN

Programme d’action basé sur trois axes

Dans le cadre de ce sommet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, le 16 avril à Hanoï, une discussion plénière de haut niveau sur la “Transition verte durable et centrée sur l’humain”. Il a déclaré que cette discussion serait l’occasion pour les pays d’échanger et d’élaborer un programme d’action basé sur trois axes : la mise en place d’institutions vertes inclusives et équitables, la prise en compte du marché comme centre de régulation et d’allocation des ressources ; le renforcement des capacités économiques vertes ; et la mise en place d’un cadre de coopération internationale verte et de liens multisectoriels et multidisciplinaires.

À cette fin, la coopération internationale jouerait un rôle pionnier ouvrant la voie à l’expérimentation de nouvelles politiques et méthodes de mise en réseau des ressources, notamment les partenariats public-privé et le soutien des pays développés aux pays en développement dans le cadre de la transition verte, a déclaré le chef du gouvernement. Il a formulé plusieurs propositions concrètes pour promouvoir une transition verte durable et inclusive.

En tant que plateforme de promotion des partenariats public-privé, reliant gouver-nements, entreprises et organisations sociopolitiques, le P4G a apporté un soutien financier et technique dans la lutte contre le changement climatique, en élaborant des solutions pour minimiser les impacts.

La communauté internationale doit s’unir et redoubler d’efforts pour concrétiser les objectifs et les engagements d’une transition verte durable et centrée sur les personnes, conformément au principe “ce qui est dit est fait, ce qui est promis est mis en œuvre, ce qui est mis en œuvre est réalisé avec des résultats concrets”, a-t-il recommandé.

Le dirigeant vietnamien a suggéré aux pays développés de promouvoir leur rôle pionnier en fournissant un soutien financier, des technologies et une expérience de gestion pour aider les pays en développement à réaliser leur transition verte, à atteindre les Objectifs de Développement Durable et à garantir les moyens de subsistance de leurs populations. Il a ajouté que les modèles de coopération et les partenariats public-privé, ainsi que la coopération tripartite, Sud-Sud et Nord-Sud, devaient être promus afin de créer des mécanismes et des conditions favorables pour que les citoyens et les entreprises investissent dans la transition verte et les projets de développement durable.

Dans une vidéo préenregistrée envoyée lors de la discussion, le président français Emmanuel Macron a hautement apprécié les activités du P4G ainsi que l’engagement proactif du Vietnam en faveur du développement durable. Il a remercié le pays pour son étroite coordination dans la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et du Pacte de Paris pour les peuples et la planète. Il a réaffirmé le message selon lequel “aucun pays ne devrait avoir à choisir entre lutter contre la pauvreté et sauver la planète“, l’objectif étant de mobiliser les ressources financières nécessaires par la réforme des mécanismes multilatéraux et la mobilisation de financements privés. Le président français a appelé les pays à soutenir la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 et l’Accord sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des juridictions nationales (BBNJ).

Photo : VNA/CVN

Une démarche incontournable

Le Premier ministre néerlandais Dick Schoof, pour sa part, a souligné les similitudes géographiques et salué la relation de coopération de longue date entre le Vietnam et les Pays-Bas, notamment dans le secteur vert. Il a affirmé que la détermination, une vision à long terme et les partenariats public-privé sont essentiels pour promouvoir la croissance économique et le développement durable.

Lors des discussions, les délégués ont discuté des avantages et des défis liés à la transition verte. Ils ont partagé leurs expériences, leurs priorités politiques et leurs solutions en la matière. Ils ont souligné qu’il ne restait que cinq ans pour mettre en œuvre les Objectifs de Développement Durable, tandis que de nombreux objectifs étaient en retard, voire annulés.

Dans un contexte de changement climatique de plus en plus grave et de catastrophes naturelles complexes, une transition verte centrée sur l’humain est devenue une voie essentielle. Cependant, les incertitudes de la situation mondiale peuvent engendrer de nombreux défis majeurs, notamment pour les pays en développement et les groupes vulnérables de la société. Dans ce contexte, les délégués ont tous affirmé l’importance de la coopération internationale et reconnu la contribution du P4G au renforcement de la coopération et à la mobilisation des ressources.

De nombreux délégués ont partagé leurs expériences en matière de développement et leurs efforts pour mettre en œuvre les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de neutralité carbone. Ils ont également proposé des solutions pour mobiliser des ressources en faveur de la transition verte et de la réduction des émissions, telles que les mécanismes de garantie de crédit, la finance verte, les partenariats public-privé, le soutien aux petites et moyennes entreprises et la diversification du réseau électrique.

En conclusion des discussions, le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié les échanges, idées et propositions approfondis et réfléchis des délégués. Selon lui, la transition verte et la croissance verte sont des tendances inévitables et irréversibles. Le contexte actuel exige une approche globale, inclusive et globale, ainsi que le rôle de la solidarité internationale et du multilatéralisme.

Convaincu que le développement scientifique et technologique et l’innovation doivent être la clé de la transition verte et de la transformation numérique, il a hautement apprécié les contributions des pays et des partenaires aux discussions, favorisant ainsi les partenariats et la coopération dans l’exploitation des ressources pour ouvrir un avenir vert et durable à tous.

Le sommet a adopté la Déclaration de Hanoï sur la transition verte, durable et centrée sur l’humain et la Déclaration du P4G sur le renforcement de la coopération et de la coordination entre les membres du forum et les organisations, les mécanismes internationaux pour la croissance verte.

La Déclaration du P4G constitue une initiative marquante du Vietnam visant à promouvoir la coopération multilatérale en faveur des objectifs de développement vert. Dans le cadre du sommet, trois accords de prêt ont été signés entre le Vietnam et la Banque asiatique de développement (BAD), ainsi que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), pour un montant total de près de 400 millions de dollars, afin de financer des projets d’infrastructures résilientes au changement climatique.

Cinq consensus majeurs

Le chef du gouvernement vietnamien a mis en avant cinq consensus majeurs du sommet : mobilisation financière pour la croissance verte ; promotion des technologies vertes ; transition vers des systèmes agricoles et alimentaires durables ; développement de ressources humaines qualifiées ; transition énergétique efficace, durable et respectueuse de l’environnement. Il a appelé les pays, organisations et entreprises à renforcer leur coordination avec les membres du P4G pour construire un avenir durable et prospère pour tous.

Le Vietnam s’engage à continuer d’accompagner les pays membres et partenaires internationaux dans la mise en œuvre des initiatives et engagements lancés, contribuant à un avenir plus vert et plus durable pour les générations futures.

Pham Minh Chinh a également réaffirmé la politique extérieure de son pays fondée sur la paix, l’indépendance, l’autonomie, la diversification et la multilatéralisation des relations, se voulant un bon ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale. Il a réitéré l’engagement du Vietnam à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Lors de la cérémonie de clôture, le Premier ministre vietnamien et son homologue éthiopien Abiy Ahmed Ali ont procédé à la passation du rôle de pays hôte du prochain sommet. Le second a annoncé que son pays accueillerait la 5e édition en 2027.

Thê Linh - VNA/CVN