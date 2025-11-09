icon search
Bolivie : Rodrigo Paz prête serment en tant que président

Rodrigo Paz a prêté serment le 8 novembre lors de sa cérémonie d'investiture en tant que président bolivien pour le mandat 2025-2030 à l'Assemblée législative plurinationale à La Paz, en Bolivie.

Le président bolivien Rodrigo Paz salue la population à La Paz, en Bolivie, le 8 novembre 2025. 
Photo : Xinhua/VNA/CVN
Le président bolivien Rodrigo Paz s'exprime lors de sa cérémonie d'investiture à La Paz, en Bolivie, le 8 novembre 2025.
Photo : Xinhua/VNA/CVN


Photo prise le 8 novembre 2025 montrant Rodrigo Paz en train de prêter serment lors de sa cérémonie d'investiture en tant que président bolivien pour le mandat 2025-2030 à l'Assemblée législative plurinationale à La Paz, en Bolivie.
Photo : Xinhua/VNA/CVN

Xinhua/VNA/CVN

#Bolivie #Rodrigo Paz #serment #président

