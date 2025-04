Bò lúc lac ou bœuf sauté aux légumes

Le bò lúc lac est une véritable ode à la gastronomie vietnamienne. Ce plat, à la fois simple et raffiné, met en scène des dés de bœuf tendres et savoureux, saisis à feu vif avec de l’ail parfumé, du poivre noir moulu et une sauce soja.