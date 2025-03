Binh Dinh appelée à développer les infrastructures et à éliminer l’habitat précaire

Photo : VNA/CVN

Inspectant les efforts déployés par Binh Dinh pour éliminer les logements temporaires et délabrés, le chef du gouvernement a souligné les progrès remarquables réalisés par la localité dans la construction et la rénovation de plus de 4.000 logements destinés aux bénéficiaires des politiques publiques et aux personnes démunies.

Il a demandé à Binh Binh d’accélérer les travaux sur les 300 logements insalubres restants. La province doit s’efforcer d’achever l’élimination de ces logements d’ici le 30 avril 2025, date du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Dans l’après-midi, le chef du gouvernement a assisté à la cérémonie d’inauguration du projet de barrage de Phu Phong sur la rivière Con, dans le district de Tây Son. Ce projet, doté d’un investissement total de 738 milliards de dôngs (28,8 millions de dollars) financé par les budgets central et local, a été achevé le 30 septembre 2024, soit trois mois plus tôt que prévu.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné l’importance de l’ouvrage pour la localité, affirmant qu’il permet non seulement de prévenir les inondations et de stocker l’eau pour l’irrigation de 465 hectares de terres agricoles, mais aussi de soutenir la production, les activités commerciales et l’aquaculture. De plus, le barrage complète les ressources en eaux souterraines et utilise l’eau s’écoulant en aval pour produire 2,9 MW d’électricité.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les efforts déployés par l’administration locale et le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement pour étudier et proposer la construction du barrage, demandant à la province de tirer pleinement parti de l’ouvrage et d’encourager les habitants à l’entretenir.

Lors de sa visite de travail, le Premier ministre a inspecté le chantier de l’autoroute Nord-Sud à Binh Dinh.

Sur le chantier du tunnel de Son Triêu, le chef du gouvernement a été informé des sous-projets Hoài Nhon - Quy Nhon et Quy Nhon - Chi Thanh, d’une longueur totale de 134 km traversant les provinces de Phu Yên et Binh Dinh.

Photo : VNA/CVN

Les travaux de déblaiement du terrain et plus de 70% de la charge de travail des deux projets sont désormais achevés. 110 km devraient être construits d’ici le 2 septembre, et les plus de 20 km restants un mois plus tard.

Il a salué les efforts des investisseurs, des autorités locales et des entrepreneurs, les exhortant à maintenir l’esprit de travail pour respecter le calendrier du projet, améliorer la qualité, respecter les normes techniques et esthétiques, et garantir la sécurité et la protection de l’environnement, l’objectif étant l’achèvement complet du projet d’autoroute Nord-Sud d’ici 2025.

Le chef du gouvernement a exhorté les entrepreneurs principaux à collaborer avec les sous-traitants et les entreprises locales et à les soutenir, afin de leur permettre de se développer, d’acquérir de l’expérience et de participer à d’autres projets à l’avenir.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a offert de l’encens et des fleurs au musée de Quang Trung et au temple de Tây Son Tam Kiêt, rendant hommage au héros national Quang Trung - Nguyên Huê pour ses contributions significatives à la construction et à la défense nationales.

VNA/CVN