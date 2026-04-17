Santé

Hô Chi Minh-Ville généralise les bilans de santé et le dépistage à grande échelle

Le 17 avril, le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville a organisé la cérémonie de lancement d’une campagne de bilans de santé et de dépistage des maladies à l’échelle de la population, sur l’ensemble du territoire.

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Cette initiative marque le coup d’envoi d’un programme visant à examiner plus de 15 millions d’habitants d’ici 2026, traduisant la volonté de la ville d’opérer une transition stratégique d’une médecine centrée sur le traitement des maladies vers une approche globale de promotion et de gestion de la santé.

Lors de son allocution, Nguyên Mạnh Cuong, vice-président du Comité populaire municipal, a souligné l’importance majeure de cette initiative, qui incarne l’engagement des autorités locales à garantir une prise en charge sanitaire durable, effective et équitable, conformément à l’esprit de la Résolution 72-NQ/TW du 9 septembre 2025 du Politburo du Parti communiste du Vietnam. Dans ce cadre, la ville considère la protection, les soins et l’amélioration de la santé publique comme une priorité transversale.

À partir de 2026, elle ambitionne d’assurer à 100% des habitants au moins un bilan de santé et un dépistage par an. Il s’agit d’un véritable changement de paradigme, axé sur la prévention primaire et secondaire, la détection précoce et l’intervention rapide, tout en jetant les bases d’un système intégré de données de santé populationnelles.

Le programme est déployé simultanément dans 168 unités administratives (communes, quartiers et zones spéciales), avec une large couverture et des groupes cibles diversifiés. Afin d’en garantir l’efficacité, les autorités municipales ont demandé au secteur de la santé de mettre en place une organisation rigoureuse, sécurisée et accessible, en accordant une attention particulière aux populations vulnérables, notamment les personnes handicapées et les ménages défavorisés ou proches du seuil de pauvreté. Parallèlement, la ville mettra en œuvre l’interopérabilité des données de santé entre les établissements hospitaliers et les infrastructures numériques, en vue de constituer une base de données sanitaire unifiée au service de la gouvernance et du développement d’une ville intelligente.

Selon le Professeur associé Tang Chí Thuong, directeur du Service de la Santé, la mise en œuvre du programme reposera sur une approche communautaire de proximité, avec les soins de santé primaires comme socle. Les postes de santé communaux joueront un rôle central, en assurant des consultations à la fois en structure et à domicile. Les priorités porteront sur les personnes âgées, les patients atteints de maladies chroniques et les personnes en situation de handicap. Par ailleurs, le modèle d’équipes de soins territorialisées sera renforcé afin d’assurer un suivi individualisé, incluant le repérage actif des populations à risque, la surveillance sanitaire et la mise à jour des dossiers médicaux électroniques.

En complément, le Service municipal de la santé mobilisera des médecins issus des hôpitaux généraux et spécialisés pour participer directement aux activités de dépistage au niveau local, en ciblant les pathologies à forte charge de morbidité telles que les maladies cardiovasculaires, les cancers, ainsi que les affections ophtalmologiques, ORL et pédiatriques. La ville renforcera également les activités de conseil médical, de consultation clinique, de dépistage et de diagnostic précoce dans les établissements de santé. Le secteur poursuivra la standardisation des bilans de santé, accompagnée d’actions de communication visant à faciliter l’accès aux services et à instaurer une culture du bilan de santé périodique au sein de la population.

"Pour garantir le succès et la pérennité de ce programme, une mobilisation coordonnée des autorités locales, des services sectoriels, des organisations sociopolitiques ainsi que la participation active de la population sont indispensables. Nous appelons chaque citoyen à adopter une démarche proactive en matière de santé, sans attendre l’apparition de symptômes pour consulter. Nous nous engageons à déployer ce programme de manière méthodique, scientifique et efficiente, afin que chaque habitant bénéficie d’au moins un bilan de santé et d’un dépistage par an, ainsi que d’un suivi sanitaire global et continu", a insisté Tang Chí Thuong.

Immédiatement après la cérémonie de lancement, les activités de dépistage ont été déployées dans les 168 postes de santé, avec le soutien de professionnels issus de 101 hôpitaux publics et privés de la ville. Cette initiative a suscité une large adhésion de la population.

Selon les observations réalisées au poste de santé du quartier de Chợ Lớn, dans la matinée du 17 avril, 200 personnes âgées ont été invitées à bénéficier de bilans et de dépistages précoces.

Dès 8 heures, Lê Van Truong (âgé de 70 ans) avait déjà effectué l’ensemble des examens. Il a confié : "J’ai reçu une invitation du poste de santé pour un bilan gratuit aujourd’hui. Pour des personnes sans pension comme nous, ce type de service est extrêmement précieux. Nous espérons que ce programme sera maintenu, avec un à deux bilans par an, afin de nous sentir plus en sécurité sur le plan de la santé".

Texte et photos : Quang Châu/CVN