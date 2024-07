Le secteur textile-habillement se concentre sur l'investissement dans la technologie moderne

Pour se développer, les entreprises du secteur textile-habillement doivent faire des efforts pour mettre à jour les technologies, appliquer la production verte et renforcer la promotion du commerce...

Truong Van Cam, vice-président de l’Association du textile et de l’habillement du Vietnam (VITAS), a déclaré ce secteur s'efforcait d'atteindre un chiffre d'affaires à l'export de 44 milliards d'USD cette année. D’ici 2030, ce secteur passe progressivement d’un développement rapide à un développement durable basé sur la transformation numérique et la croissance verte.

Selon Pham Van Viêt, président du conseil d'administration de la sarl Viêt Thang Jean, pour atteindre cet objectif, les entreprises doivent se concentrer sur l'investissement dans la restructuration, l'application des technologies de pointe, l'amélioration de la productivité et de la qualité des produits et la coopération multilatérale.

En particulier, l’application des technologies et des sciences dans le processus de production et la transformation numérique deviennent une exigence obligatoire pour l’industrie de textile-habillement afin que les marchandises puissent être exportées vers des marchés exigeants.

Viêt Thang Jean s'est converti à l'application complète de technologies vertes qui peuvent à la fois améliorer les activités de production et protéger l'environnement. Pour ses produits en denim, au lieu d'imprimer et d'utiliser des produits chimiques, des couleurs... comme auparavant, l'entreprise a désormais investi dans la technologie laser, qui ne laisse aucun impact sur l'environnement.

Viêt Thang Jean a notamment investi une chaîne de production de 10.000 produits complets pour un prix de 12,5 millions d'USD, soit 8 fois plus qu'une chaîne normale. Cette chaîne n'a pas d'impact négatif sur l'environnement.

Pham Van Viêt a partagé que son entreprise appliquait également la technologie de découpe automatique, la technologie laser pour créer des effets sur les surfaces des tissus, la nanotechnologie de teinture, la technologie de lavage turque...

Les machines et les technologies modernes aident Viêt Thang Jean à obtenir la certification Oeko-Tex, - une confirmation de la sécurité écologique et humaine des produits textiles et en cuir.Les entreprises dans la chaîne d’approvisionnement de textile-habillement suivent cette tendance.

Actuellement, de nombreuses entreprises de matières premières tentent de chercher des moyens de se convertir à des modèles de production modernes appliquant la technologie 4.0, respectueuse de l'environnement, contribuant à apporter de nombreux avantages lorsqu'elles participent à la chaîne d'approvisionnement mondiale.

