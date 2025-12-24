CAN 2025

La République démocratique du Congo bat difficilement le Bénin 1-0

En attendant d’affronter le Sénégal, un des favoris de la CAN-2025, la République démocratique du Congo a assuré le minimum pour son entrée en lice en venant à bout du Bénin (1-0), mardi 23 décembre à Rabat.

Dominateurs dans le jeu en début de match, les Léopards n'ont pas tardé à ouvrir le score grâce à Theo Bongonda (16e). Sur un long ballon d’Arthur Masuaku, l’attaquant du Spartak Moscou a profité d’une erreur défensive pour conclure d’un pointu du gauche.

Sous la menace de Béninois qui ont failli égaliser en toute fin de match, les Congolais ont eu plusieurs opportunités de se mettre à l'abri. En début de seconde période, Cédric Bakambu a même cru avoir doublé la mise mais son but a été annulé par la VAR pour une position de hors-jeu de Nathanaël Mbuku (51e). Le même Bakambu a ensuite buté sur le gardien des Guépards Saturnin Allagbe à la 70e.

Ce succès étriqué permet à la République démocratique du Congo du sélectionneur français Sébastien Desabre de prendre provisoirement la tête du groupe D en attendant la rencontre entre le Sénégal et le Botswana à Tanger (coup d'envoi à 16h00).

