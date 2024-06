Bên Tre déploie des mesures synchroniques contre la pêche INN

Le Comité populaire de la province de Bên Tre (Sud) vient de publier un plan sur la mise en œuvre de la directive N°32-CT/TW du Secrétariat du Comité central du Parti sur le renforcement de la direction du Parti dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et le développement durable de la pêche.