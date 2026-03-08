Belgique : un séminaire sur l’IA renforce les liens scientifiques Vietnam - UE

Dans un contexte où l’intelligence artificielle (IA) devient un moteur clé façonnant l’économie mondiale, la connexion des ressources scientifiques et technologiques entre le Vietnam et l’Europe ouvre de nouvelles opportunités de coopération.

Photo : VNA/CVN

Le 7 mars, plus de 100 scientifiques, experts et entreprises vietnamiens en Belgique et dans d’autres pays européens ont participé à un séminaire sur la coopération scientifique, technologique et commerciale entre le Vietnam et l’Union européenne (UE), axé sur les applications de l’intelligence artificielle dans des domaines de développement clés.

Lors de l’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyên Van Thao, s’est félicité des avancées positives dans les relations entre le Vietnam et l’UE ainsi que dans les relations bilatérales entre le Vietnam et la Belgique et le Luxembourg, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la lutte contre le changement climatique et du développement vert.

Selon Nguyên Van Thao, dans le cadre de la Déclaration conjointe sur le Partenariat stratégique global Vietnam - UE signée en janvier 2026, la science, la technologie et l’innovation ont été identifiées comme l’un des moteurs importants de la coopération bilatérale dans les années à venir.

Le séminaire comprenait quatre sessions de discussion approfondies avec près de 20 intervenants venus du Vietnam et d’Europe, portant sur les applications de l’IA dans des domaines tels que la transformation numérique, l’économie, le commerce, l’énergie, la médecine nucléaire et la biotechnologie.

S’exprimant auprès de la VNA, Phùng Quôc Tri, président de l’Association des intellectuels vietnamiens en Belgique et au Luxembourg (ViLaB), a souligné que dans un contexte où l’innovation et la transformation numérique deviennent des moteurs de croissance pour de nombreuses économies, ce séminaire vise à renforcer les liens entre scientifiques, entreprises et institutions de recherche du Vietnam et de l’UE afin de promouvoir de futurs projets de coopération concrets.

Lors des sessions de discussion, les intervenants ont partagé de nombreuses avancées technologiques ainsi que des expériences de coopération scientifique entre le Vietnam et l’UE.

Au-delà des échanges académiques, le séminaire a également mis en évidence le rôle croissant de la communauté des intellectuels vietnamiens en Europe dans la mise en relation des connaissances, des technologies et des ressources internationales au service du développement du Vietnam.

Dans un contexte de concurrence technologique mondiale de plus en plus intense, de telles initiatives de coopération devraient contribuer à faire de la science et de la technologie, en particulier de l’intelligence artificielle, un pont important pour approfondir les relations entre le Vietnam et l’UE dans les années à venir.

VNA/CVN