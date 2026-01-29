Vers un nouveau chapitre du partenariat stratégique global Vietnam - UE

Le Vietnam considère toujours l'Union européenne (UE) et ses États membres comme des partenaires de premier plan dans son processus d'intégration et de développement, a déclaré le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân.

Lors de son entrevue le 29 janvier à Hanoï avec le président du Conseil européen, Antonio Costa, Trân Thanh Mân a salué la visite du dirigeant européenne au Vietnam début 2026, qui marque un bon départ pour la coopération prometteuse entre le Vietnam et l'UE, notamment dans le contexte de la récente élévation de leurs relations au niveau de partenariat stratégique global. Il a remercié l'UE pour son soutien, notamment dans les domaines de l'économie verte, de la transformation numérique, de la lutte contre le changement climatique et des grands projets d'infrastructure.

Photo : VNA/CVN

Informant de la situation au Vietnam, Trân Thanh Mân a présenté les réalisations majeures du pays après 40 ans de Renouveau (Doi moi). Depuis début 2025, le Vietnam a réalisé des progrès rapides, passant de la phase institutionnelle à la mise en œuvre concrète, grâce à la promulgation de nombreuses politiques majeures et de résolutions stratégiques novatrices, qui constituent des fondements essentiels pour la réalisation des objectifs de développement futurs du pays.

Il a souligné qu'en 2025, l'Assemblée nationale vietnamienne a adopté un nombre record de 89 lois et 91 résolutions, visant à lever les obstacles institutionnels et à créer un environnement juridique favorable aux investissements et aux entreprises.

Sur le plan bilatéral, il a rappelé que l'Accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA) a permis de porter le commerce bilatéral à près de 74 milliards de dollars en 2025, faisant de l'UE le quatrième partenaire commercial du Vietnam.

Affirmant le rôle actif de l’Assemblée nationale dans le perfectionnement du cadre juridique et la surveillance de la mise en œuvre des engagements internationaux, notamment l’EVFTA et d'autres accords avec l'UE, Trân Thanh Mân a souligné que le Vietnam continuera de créer les conditions les plus favorables aux investissements et aux activités des entreprises de l'UE sur son sol.

Il a également exprimé son souhait de voir se renforcer la coopération entre l'Assemblée nationale vietnamienne et le Parlement européen, ainsi qu'avec les parlements des États membres de l'UE.

Face aux défis mondiaux complexes tels que l'instabilité géopolitique, le changement climatique et le ralentissement économique mondial, l'élévation des relations Vietnam - UE au rang de partenariat stratégique global témoigne de la détermination des deux parties à coordonner étroitement leurs efforts, à se soutenir mutuellement au sein des instances multilatérales et à protéger et promouvoir un commerce libre et équitable fondé sur le droit international, a-t-il déclaré.

Trân Thanh Mân a réaffirmé la politique étrangère constante du Vietnam, axée sur l'indépendance, l'autonomie, le multilatéralisme et la diversification de ses relations extérieures, ainsi que sa volonté d'être un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale.

Il a suggéré au président du Conseil européen d'accélérer la ratification de l'Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) et a exhorté la Commission européenne à lever plus tôt le « carton jaune » imposé sur les produits aquatiques vietnamiens, tout en maintenant son assistance technique aux efforts du Vietnam contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Pour sa part, Antonio Costa s'est dit heureux d'effectuer une visite officielle au Vietnam et a remercié les dirigeants vietnamiens pour leur accueil chaleureux et honorable.

Il a souligné que l'élévation des relations UE-Vietnam au rang de Partenariat stratégique global ouvrira un nouveau chapitre dans la coopération bilatérale. Il s'agit du premier partenariat stratégique global établi par l'Union européenne (UE) avec un membre de l'ASEAN, contribuant ainsi au renforcement des liens UE-ASEAN à l'approche du 50e anniversaire de leurs relations en 2027.

Partageant les vues et les propositions de Tran Thanh Man, le dirigeant européen a convenu que les deux parties devraient collaborer étroitement pour assurer la mise en œuvre effective du Partenariat stratégique global.

Les deux dirigeants se sont également engagés à intensifier les échanges d'expériences législatives entre l'Assemblée nationale vietnamienne et le Parlement européen, ainsi qu'avec ceux des États membres de l'UE, et à se soutenir mutuellement au sein des instances parlementaires régionales et internationales afin de contribuer à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde, notamment en garantissant la paix, la stabilité, la sécurité et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale.

À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a demandé au président du Conseil européen, Antonio Costa, de transmettre son invitation à la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, à effectuer une visite officielle au Vietnam.

VNA/CVN