Le Premier ministre préside une réunion sur la science et la technologie

Dans l’après-midi du 25 février, le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité directeur du gouvernement chargé du développement de la science, de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et du Projet 06, a présidé la première réunion de ce Comité en 2026.

Dans son discours d’ouverture de cette réunion organisée sous format hybride avec la participation de toutes les 34 villes et provinces du pays, le chef du gouvernement a souligné l’importance de la réunion pour mettre en œuvre efficacement les missions et solutions prioritaires, conformément à la directive du secrétaire général Tô Lâm, appelant à une action de rupture et à des résultats concrets.

Selon lui, l’approche doit être plus substantielle, guidée par des objectifs clairs et évaluée à l’aune de produits mesurables, en passant d’une logique de tâches à une logique de résultats, avec des indicateurs précis.

Le Premier ministre a estimé que le Vietnam entrait dans une phase déterminante du développement scientifique et technologique, conformément à la Résolution du XIVe Congrès national du Parti. Vu l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres, la science, la technologie et l’innovation doivent constituer le socle du développement, appuyé sur de nouveaux piliers tels que l’économie numérique, l’intelligence artificielle, les données, les semi-conducteurs, les infrastructures numériques et les centres de données…

Pham Minh Chinh a rappelé qu’en 2025, la Résolution n°57 du Bureau politique avait été mise en œuvre de manière énergique et coordonnée du niveau central au niveau local, avec des résultats notables. Toutefois, des insuffisances persistent, notamment un écart entre l’achèvement formel des tâches et leur efficacité réelle, ainsi que des blocages liés aux ressources humaines, aux infrastructures numériques, aux données et à la cybersécurité.

Afin de créer des avancées concrètes, le Premier ministre a demandé aux participants de proposer des solutions de rupture et d’identifier les priorités clés pour l’ensemble de l’année 2026, en vue de contribuer à l’atteinte des objectifs fixés.

