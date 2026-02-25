Gia Lai

La conférence sur la microscopie avancée pour les sciences de la vie et des matériaux

La Conférence internationale sur la microscopie avancée pour les sciences de la vie et des matériaux (ICAM-2026) s’est ouverte le 25 février avec la participation de plus de 60 délégués, dont des scientifiques, ingénieurs, représentants d’entreprises spécialisées dans les équipements de microscopie, ainsi que de jeunes chercheurs et doctorants d’excellence issus de 12 pays et territoires.

Photo : ICISE/CVN

La conférence est organisée conjointement par l'Association vietnamienne des rencontres scientifiques et le Centre international pour la science et l'éducation interdisciplinaires (ICISE), en collaboration avec l'Association vietnamienne de biophysique et l'Association vietnamienne de microscopie.

L’événement réunit de nombreux intervenants de renom dans le domaine, dont le Dr Teng-Leong Chew, directeur du Centre d’imagerie avancée du campus de recherche Janelia Research Campus de Howard Hughes Medical Institute (États-Unis) ; le professeur Ricardo Garcia du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) (Espagne) ; le professeur Hing Hiang Lian, vice-recteur de First City University College (Malaisie), président d’Association of Chinese and Southeast Asian Microscopy (ACSEAM) et ancien secrétaire de Confederation of Asian Societies for Microscopy (CAPSM).

Lors de la conférence, les professeurs, docteurs et chercheurs présentent les avancées les plus récentes en matière de technologies de microscopie et leurs applications dans les sciences de la vie et des matériaux.

Près de 70 communications scientifiques sont présentées dans le cadre des sessions plénières, parallèles et posters, autour de deux axes principaux : Premièrement, le développement et l’application de la microscopie avancée dans les sciences de la vie et des matériaux ; Deuxièmement, la promotion de l’enseignement et de la formation en microscopie ainsi que le développement d’infrastructures partagées, afin de relever les défis rencontrés dans les régions disposant de ressources limitées en équipements de microscopie, dont le Vietnam ; la présentation de modèles réussis et le renforcement de la coopération internationale en microscopie au Vietnam, en Asie du Sud-Est et au-delà.

Avant la conférence, un programme de formation pratique en microscopie a été organisé à l’intention des doctorants et jeunes scientifiques vietnamiens, contribuant à améliorer leurs compétences techniques et leur accès aux technologies de microscopie de pointe.

Au Vietnam, dans un contexte de développement rapide et d’ambition de devenir un centre de recherche et d’innovation, la microscopie est considérée comme une technologie stratégique clé. Ses applications modernes permettent non seulement d’étudier des processus biologiques complexes à l’échelle cellulaire et moléculaire, mais aussi de concevoir, développer et tester des matériaux avancés, stimulant ainsi les industries de haute technologie, le biomédical et les nouveaux matériaux.

À travers ICAM-2026, le Vietnam souhaite mobiliser le soutien et la coopération d’organisations et d’individus nationaux afin de bâtir un réseau de microscopie avancée performant, au service de la formation, de la recherche et du développement dans les sciences de la vie et des matériaux.

