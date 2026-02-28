SHTP

Parc high-tech de Hô Chi Minh-Ville : vers un hub d'innovation mondial

Le Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (SHTP) consolide progressivement sa position de centre majeur des sciences, des technologies et de l’innovation dans le Sud du Vietnam.

Photo : shtp.hochiminhcity.gov.vn

Il ambitionne, à l’horizon 2030, de devenir un Centre international des sciences, des technologies et de l’innovation, jouant un rôle de noyau au sein du cluster d’innovation du Sud et contribuant activement à la transition verte ainsi qu’au développement durable du pays.

Dans sa vision à long terme, le SHTP vise, d’ici 2045, à se transformer en un Parc scientifique et technologique aux normes internationales, appelé à devenir le cœur d’une zone urbaine créative à forte interaction, intégrant recherche, production, commercialisation des technologies et développement de ressources humaines hautement qualifiées.

Photo : VNA/CVN

Au cours des deux dernières décennies, le SHTP est devenu une destination privilégiée pour de grands groupes technologiques mondiaux tels qu’Intel, Samsung, Datalogic, Nipro, TTI et Sanofi. La présence de ces acteurs de premier plan contribue non seulement à renforcer les capacités de production de haute technologie du Vietnam, mais aussi à accélérer le transfert de technologies, la formation de talents et le développement d’un écosystème d’innovation dynamique.

Intel, à lui seul, a investi plus de 1,5 milliard de dollars au SHTP après près de vingt ans d’implantation. Le groupe a généré une valeur cumulée d’exportation de plus de 100 milliards de dollars et créé près de 6.000 emplois. Au-delà de ses activités industrielles, Intel accorde une attention particulière au développement des ressources humaines qualifiées et à la mise en œuvre d’initiatives durables visant à réduire les émissions de CO₂.

Photo : CTV/CVN

En 2026, l’entreprise coopère avec le gouvernement vietnamien et le SHTP pour déployer deux programmes majeurs : "L’IA pour les dirigeants" et "L’IA pour la main-d’œuvre de demain", contribuant à renforcer les capacités de gouvernance et l’adaptation aux tendances de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle.

À ce jour, le SHTP accueille près de 70 entreprises spécialisées dans la microélectronique et les technologies de l’information, ainsi qu’environ 30 projets dans le domaine des biotechnologies. Le parc maîtrise également deux technologies clés : les nanotechnologies (appliquées à la biomédecine et à l’énergie) et la conception-fabrication de puces MEMS. La maîtrise progressive de ces technologies stratégiques permet de renforcer l’autonomie technologique, d’accroître la valeur ajoutée nationale et de réduire la dépendance extérieure.

Photo : Tiên Luc/VNA/CVN

Le modèle d’incubation dit des "trois piliers" - État, universités et entreprises - constitue un autre atout majeur. Il offre un accompagnement complet, depuis la phase d’incubation et de recherche-développement jusqu’à la commercialisation des produits, favorisant ainsi une articulation étroite entre la recherche scientifique et le marché.

Le Centre de recherche et de déploiement (SHTP Labs) se distingue particulièrement. Répondant aux standards internationaux, il est capable de concevoir et d’assembler des composants MEMS complets. Le centre détient 18 brevets de propriété intellectuelle, a commercialisé plus de 20 produits et publié plus de 120 articles scientifiques au Vietnam et à l’étranger. Il maîtrise les technologies de conception et de fabrication de MEMS appliquées à l’IoT ainsi que les nanotechnologies destinées à la biomédecine et à la transition verte. Son objectif est de devenir, dans les cinq prochaines années, un centre de recherche répondant aux normes internationales.

Photo : Hoàng Hùng/VNA/CVN

Actuellement, le SHTP compte plus de 160 projets en cours de validité. La valeur cumulée de sa production dépasse 176 milliards de dollars. Le parc possède neuf brevets internationaux, près de 60 brevets nationaux et 155 titres de propriété industrielle, constituant une base solide pour son développement à long terme.

La feuille de route de développement du SHTP se décline en trois étapes : consolider son rôle actuel de centre de développement scientifique et technologique ; établir, d’ici 2030, un système complet de commercialisation des technologies et un moteur de l’écosystème d’innovation ; puis, à maturité, former un cluster d’innovation pleinement intégré.

Photo : VNA/CVN

Pour atteindre ces objectifs, le SHTP s’appuie sur six piliers stratégiques : l’application et le transfert de technologies ; le développement des infrastructures ; la formation des ressources humaines ; la promotion des sciences et de l’innovation ; la coopération internationale ; ainsi que la gouvernance associée à la transformation numérique.

Fort d’une base technologique de plus en plus solide, d’un écosystème dynamique d’entreprises de haute technologie et d’une stratégie de développement structurée, le SHTP affirme progressivement son rôle de pôle scientifique et technologique central du Sud, en marche vers les standards internationaux à l’horizon 2030, avec une vision ambitieuse à l’horizon 2045.

VNA/CVN