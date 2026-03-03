MWC 2026

Viettel dévoile son écosystème 5G et IA au plus grand rendez-vous mondial du mobile

Le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée (Viettel) présente son écosystème 5G et d'intelligence artificielle (IA) au Mobile World Congress (MWC) 2026 à Barcelone, demeurant ainsi le seul représentant vietnamien à l'un des plus grands événements mondiaux du secteur mobile et des télécommunications.

Photo : Viettel/CVN

Organisé du 2 au 5 mars en Espagne, le MWC 2026 réunit des géants technologiques et des innovateurs issus de plus de 200 pays et territoires. Il s’agit de la neuvième participation de Viettel à cet événement, illustrant la montée en puissance et l’autonomie technologique croissantes du Vietnam sur la scène internationale, selon le général de division Cao Duc Thang, président-directeur général du groupe.

Au MWC Barcelone 2026, placé sous le thème "The IQ Era" (L'ère IQ), Viettel présente 24 produits et services entièrement conçus, développés et maîtrisés par le groupe, couvrant l'ensemble des couches réseau, de l'infrastructure aux applications avancées.

Parmi ses points forts figure son écosystème 5G Open RAN, reconnu par Gartner comme "Niche Player" dans le Magic Quadrant CSP 5G RAN 2025. Ses autres solutions clés incluent le 5G Core, 5G Private, les puces de sécurité, une plateforme de centre d'opérations de sécurité (SOC), Viettel Cloud, NetMind AI Agent et NOCPRO. Le groupe propose également des solutions B2B telles que Viettel Smart IP pour les parcs industriels intelligents. Ces technologies ont été largement déployées au Vietnam et à l'international, témoignant du rôle pionnier de Viettel dans la dynamique mondiale de l’Open RAN et confirmant la capacité technologique du Vietnam à accompagner le développement des réseaux de nouvelle génération.

Points forts du Viettel

Le groupe présente également ses solutions "Zero Trust Lifestyle" conçues pour renforcer la sécurité numérique, notamment la plateforme familiale unifiée Tammi, la Lending Platform intégrant l’AI Scoring, la solution anti-fraude V-Shield ainsi que les caméras intelligentes de surveillance du trafic Viettel Flagship Camera.

Dans l'espace "Intelligent Connect", Viettel présente des technologies d'avenir telles que le réseau 5G NTN par satellite en orbite basse (LEO), les écosystèmes aériens à basse altitude (eVTOL et drones), Robotic AI, les expériences de réalité virtuelle Birdly VR et la plateforme de réalité augmentée Xense AR.

À cette occasion, Viettel s'apprête à signer des accords de coopération avec des partenaires internationaux, dont Qualcom sur la 5G Advanced, la 6G et l'Agentic AI, tout en poursuivant sa collaboration avec des entreprises technologiques de premier plan dans les domaines des télécommunications, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité et de la transition numérique.

À noter qu'une initiative de Viettel Telecom sur l'optimisation des réseaux de télécommunications a été nominée aux Global Mobile Awards (GLOMO), souvent considérés comme les "Oscars du secteur mobile".

VNA/CVN