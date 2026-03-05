Hô Chi Minh-Ville accélère le déploiement de la 5G au service de la ville intelligente

Le réseau 6G est en cours de recherche et de développement, mais pour l’heure, la 5G demeure l’infrastructure Internet principale avec une couverture en expansion constante.

>> La 5G, moteur stratégique de l’économie numérique vietnamienne

>> La 5G, nouveau moteur de l’économie numérique au Vietnam

>> Viettel dévoile son écosystème 5G et IA au plus grand rendez-vous mondial du mobile

Photo : Hoàng Hiêu/VNA/CVN

À Hô Chi Minh-Ville, les autorités et les entreprises mettent en œuvre de nombreux programmes visant à exploiter au maximum la valeur de la 5G, notamment pour le développement urbain et l’industrie intelligente.

Selon les statistiques du ministère des Sciences et des Technologies, à la fin de l’année 2025, la couverture de la 4G au Vietnam a dépassé 99,8% de la population, tandis que celle de la 5G a atteint plus de 91%.

Le groupe Viettel occupe actuellement la première place nationale avec 30.000 stations 5G à travers le pays. Rien qu’en 2025, il a installé 23.500 nouvelles stations et prévoit d’en déployer 15.000 supplémentaires en 2026. Selon Nguyên Hà Thanh, directrice générale adjointe de Viettel Telecom, la couverture 5G en extérieur a atteint 90%, tandis que la couverture en intérieur s’élève à 70%.

De son côté, le groupe VNPT s’est engagé à étendre la couverture de la 5G à 55-60% de la population au cours de cette année.

Afin de valoriser le potentiel de la 5G, notamment dans le développement socio-économique, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a récemment publié un plan de développement des infrastructures de connectivité des réseaux mobiles 5G et de l’Internet des objets (IoT) pour la période 2025-2027.

Dans ce cadre, la ville poursuivra l’extension de la couverture 5G dans les zones centrales, les zones administratives publiques, les parcs de haute technologie, les zones informatiques concentrées, les zones et clusters industriels, ainsi que dans les lieux publics tels que les gares, les ports maritimes, les aéroports et les réseaux de transport public.

Hô Chi Minh-Ville vise une couverture de plus de 90% des services 5G pour la population et une amélioration de la qualité de l’accès à l’Internet mobile haut débit, avec des vitesses de téléchargement allant de 100 à 500 Mbit/s.

En outre, la ville entend exploiter les infrastructures 5G pour les solutions IoT et intégrer des technologies avancées telles que l’intelligence artificielle (IA) afin de développer les industries et les villes intelligentes.

Début février 2026, Viettel Hô Chi Minh-Ville et l’Autorité des zones industrielles et de franches d'exportation de Hô Chi Minh-Ville (HEPZA) ont lancé le déploiement de la 5G et la Semaine de la transformation numérique dans cinq zones industrielles clés, avec pour objectif de couvrir 100% des zones industrielles en 5G d’ici fin 2026 et de construire un modèle de zone industrielle numérique moderne et intégré. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’accord de coopération stratégique signé le 25 septembre 2025 entre les deux parties.

La 5G ne constitue pas seulement une infrastructure de télécommunications, mais devient également une plateforme de connexion pour l’écosystème numérique dans les zones industrielles, comprenant des systèmes IoT et des caméras de surveillance dotées d’intelligence artificielle, des centres d’opérations intelligents (IOC), des réseaux 5G privés pour les usines, les ports et les grandes entreprises de production, ainsi que des systèmes de gestion numérique tels que la signature électronique, les contrats électroniques et la facturation électronique.

La mise en œuvre de la 5G associée à un écosystème de transformation numérique devrait ouvrir une nouvelle phase de développement pour les zones franches d’exportation et industrielles de Hô Chi Minh-Ville et des régions voisines, en vue de bâtir un environnement de production moderne, transparent et durable.

VNA/CVN