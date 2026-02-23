L'IA en tête des investissements en cybersécurité au Vietnam

L’intelligence artificielle (IA) devient une priorité majeure dans les plans d’allocation du budget de cybersécurité, afin de remédier à la pénurie de personnel qualifié et de renforcer les capacités de défense informatique.

Photo : VNA/CVN

Selon l’étude mondiale sur la confiance numérique 2026 de la société d’audit PwC, le Vietnam entre dans une période de transformation profonde en matière de gouvernance de la cybersécurité.

Les nouvelles technologies et un écosystème numérique profondément interconnecté ont créé un tournant décisif, exigeant un pilotage stratégique de la part des dirigeants. Les entreprises leaders du marché renforcent non seulement les compétences de leurs directeurs des systèmes d'information (RSSI), mais intègrent également la cybersécurité à leurs décisions stratégiques.

Priorité aux investissements en IA

L'étude révèle que près de 8 entreprises sur 10 (78%) prévoient d'augmenter leur budget cybersécurité l'année prochaine, soulignant l'urgence de renforcer leurs capacités de protection face à des cyber-risques de plus en plus complexes et diversifiés. Parmi elles, près d'un tiers (32%) anticipent une augmentation de 6% à 10%.

L'analyse de la structure des allocations budgétaires en cybersécurité pour les 12 prochains mois révèle que l'investissement dans l'IA domine (36%), devançant la sécurité du cloud (34%), la sécurité des réseaux (28%) et la protection des données (26%). Le développement rapide de l'IA redessine en effet le paysage numérique.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne les capacités de sécurité fondées sur l’IA que les entreprises privilégieront au cours des 12 prochains mois, près de la moitié (48%) des responsables de la cybersécurité se concentrent sur la capacité à détecter les menaces informatiques grâce à l’IA, tandis que plus d’un tiers des entreprises (35%) accordent la priorité au développement d’autres capacités, telles que l’intelligence artificielle agentique (agentic AI).

"Les entreprises vietnamiennes abandonnent une approche passive et réactive au profit d'une proactivité de la cybersécurité. Les progrès de l'IA offrent aux organisations la possibilité de détecter les menaces et d'y répondre plus rapidement et plus efficacement", a déclaré Trân Minh Quân, responsable senior, services numériques, IA et sécurité de l’information de la société PwC Vietnam.

Mesurer les risques cyber en chiffres

Les entreprises ne se contentent plus de faire face aux risques de cybersécurité, elles s'efforcent également de les mesurer avec plus de précision. Actuellement, la moitié déclarent avoir appliqué des méthodes d'évaluation quantitative des risques de cybersécurité pour évaluer les impacts financiers significatifs ou substantiels, contre 44% l'année précédente.

Ce ratio est conforme à la réalité, puisque plus d'un quart (27%) des répondants ont indiqué que la violation de données la plus grave subie par leur entreprise au cours des trois dernières années avait entraîné des pertes d'au moins d’un million de dollars - un résultat similaire à celui de l'étude de 2025.

Les groupes les plus touchés sont les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 5 milliards de dollars (41%), les entreprises basées aux États-Unis (37%) et les entreprises du secteur des technologies de la communication (33%).

Au Vietnam, l'approche quantitative de l'évaluation des risques de cybersécurité est encore à ses débuts mais suscite un intérêt croissant, notamment dans les secteurs bancaire et fintech. La fuite de données du CIC en 2025, qui a exposé 160 millions de dossiers, a suscité un vif intérêt pour la modélisation des risques de cybersécurité au niveau national.

"Les organismes de réglementation et les entreprises vietnamiennes accordent une priorité croissante à la mesure et à la quantification des risques de cybersécurité. Ce changement de mentalité, qui consiste à passer d'un investissement axé sur les solutions techniques à l'adoption de modèles de gestion des risques, est une étape nécessaire pour optimiser les ressources et aligner les stratégies de cybersécurité sur les objectifs commerciaux", a partagé Tôn Thât Tuong, expert en services numériques, intelligence artificielle et sécurité de l'information chez PwC Vietnam.

Quê Anh/CVN