Transformation numérique : un levier pour un écosystème touristique intelligent

Face à l’élan de la forte reprise post-COVID-19 et à la pression concurrentielle croissante des destinations régionales, le tourisme vietnamien entre dans une nouvelle phase de développement, où le numérique s’impose comme un "levier" pour renouveler les modes de gestion, d’exploitation et de service aux visiteurs, contribuant ainsi à un développement plus durable du secteur.

Ces dernières années, la transformation numérique est devenue un axe central des stratégies de développement socio-économique. Pour le tourisme - un secteur économique multisectoriel, fortement axé sur l’expérience et étroitement lié à l’information - elle n’est plus une simple tendance, mais une exigence incontournable pour renforcer la compétitivité et assurer un développement durable.

Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, la quatrième révolution industrielle a profondément modifié les comportements des voyageurs. Aujourd’hui, la majorité des touristes recherchent des informations sur les destinations en ligne, consultent les avis avant de réserver des services, utilisent des moyens de paiement électroniques et partagent leurs expériences sur les réseaux sociaux. Désormais, un voyage commence le plus souvent par un smartphone, et non plus par un guichet d’information ou des brochures imprimées.

L’évolution des habitudes et des comportements des voyageurs montre que le tourisme est de plus en plus étroitement lié au cyberespace, obligeant les destinations à renforcer leur présence sur les plateformes en ligne.

La transformation numérique du tourisme s’inscrit dans l’orientation globale de la transformation numérique nationale, notamment la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique du 22 décembre 2024 relative aux percées dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.

Le secteur touristique vise à bâtir un écosystème touristique intelligent au service de trois principaux groupes d’acteurs. Dans la gestion étatique, la transformation numérique permet une interconnexion fluide des données entre le niveau central, les localités, les destinations et les entreprises, fournissant en temps utile des informations sur les marchés, les flux de visiteurs et les tendances de consommation, servant ainsi de base plus concrète à l’élaboration des politiques, à la planification des destinations et à la promotion des marchés.

Dans les activités économiques, les entreprises touristiques disposent de nouveaux outils pour promouvoir leurs produits, accéder aux clients, gérer les réservations et améliorer le service à la clientèle.

L’objectif le plus important de la transformation numérique demeure toutefois l’amélioration de l’expérience des visiteurs. Les touristes peuvent accéder à des informations claires, réserver des services facilement, effectuer des paiements pratiques et réduire les formalités administratives. Une expérience fluide avant, pendant et après le voyage contribue à accroître leur satisfaction et leur intention de revenir.

Selon l’Autorité nationale du tourisme, la transformation numérique s’impose comme une voie inévitable, non pas pour suivre les tendances technologiques, mais pour résoudre des problématiques concrètes du secteur : une gestion plus efficace, des activités économiques plus performantes et des services plus pratiques pour les visiteurs.

Lorsqu’elle est mise en œuvre de manière synchronisée et méthodique, la transformation numérique permet la formation progressive d’un écosystème touristique intelligent, où l’information est interconnectée, les services intégrés et l’expérience du visiteur placée au centre. Les touristes peuvent rechercher des destinations, réserver des services, effectuer des paiements et profiter d’expériences à l’aide d’un seul appareil intelligent, tandis que la gestion et la prestation des services gagnent en efficacité et en réactivité.

L’Autorité nationale du tourisme souligne que le facteur déterminant du succès d’un tel écosystème réside dans la mise en place de systèmes de mégadonnées et de plateformes numériques partagées, garantissant la cohérence, la connectivité des données et l’optimisation des ressources, tout en évitant une mise en œuvre fragmentée.

L'Autorité nationale du tourisme a lancé plusieurs plateformes essentielles, notamment l'application "Vietnam Travel", qui offre de nombreux services : recherche d'informations sur les destinations, cartes numériques, réservation de vols et d'hôtels, achat de billets, shopping et possibilité de faire part de vos commentaires aux autorités.

La mise en place progressive et la mise en service de plateformes numériques communes permettent non seulement d’améliorer l’efficacité de la gestion, des activités économiques et des services aux visiteurs, mais aussi de poser les bases d’un écosystème touristique connecté et fonctionnant sur les données, offrant au secteur une "infrastructure immatérielle" suffisante pour franchir un nouveau cap de développement.

